Adriana Brodsky se confesó sobre el peor momento de su vida

La actriz Adriana Brodsky se sinceró y confesó, en una entrevista reciente, cómo fue transitar uno de los más duros de su vida y que, al día de hoy, todavía le cuesta mucho trabajo superar y asimilar.



En una charla con Pronto, la actriz de 67 años comenzó hablando de su vida sentimental, contó que hace ya varios años vive sola y explicó que la soledad no le sienta mal desde el punto de vista de una pareja.

Adriana Brodsky.



Sin embargo, reconoció que hubo un momento de quiebre en su vida, que fue cuando sus dos hijos dejaron de vivir con ella. Adriana Brodsky es madre de Agustina y Javier, de 33 y 32 años, fruto de su relación con el Tata Yofre.



“Me estoy muriendo todavía. Creo que no siento la necesidad de estar en pareja, pero con los chicos sí. La verdad que fue algo que pensé que lo tenía claro y que lo podía manejar, pero me di cuenta de que no”, confesó Adriana Brodsky.



“Los extraño mucho y extraño mucho cuando eran chiquitos. O sea, si vos me decís hoy que pida un deseo, el único que pido es volver a cuando mis hijos tenían cinco, seis, siete años”, agregó la reconocida actriz.

Adriana Brodsky y sus hijos, Agustina y Javier.



En ese sentido, Adriana Brodsky reveló, también, que aunque sus hijos ya sean adultos, todavía sigue siendo muy cariñosa con ellos y suele expresarles su amor de madre cada vez que tiene oportunidad.



“Yo con las cosas que amo no voy a desapegarme jamás. No voy a soltar, si te quiero, te quiero, te lleno de besos. Ellos me abrazan; es más, si estamos en un lugar público, me da lo mismo si la gente me ve. Por ahí me pongo a hacer boludeces, las mismas que hacía cuando eran chiquitos. Ellos se matan de risa”, cerró la actriz.