Abel Pintos no pudo contener la emoción con la performance de una participante en Got Talent

La primera vez que se presentó Carla Masignani en Got Talent, logró conmover a Abel Pintos. Fue tan emocionante su performance que el integrante del jurado presionó el botón dorado y envió a la joven directo a la semifinal.

Carla es una joven oriunda de Buenos Aires, que desde hace un tiempo vive en la Provincia de Mendoza y ha conseguido cautivar a todos con su danza, que incluye un gran aro.

Carla Masignani, bailarina y acróbata. Créditos: captura de pantalla Youtube Got Talent.

Este jueves, fue la última noche de la semifinales. Aquellos participantes que fueron elegidos en la anterior etapa o que tuvieron la suerte de que uno de los jurados apretara el botón dorado, mostraron en estos últimos días sus talentos nuevamente.

En esta ocasión, Carla bailó el tema musical La Llorona y se llevó todos los aplaudos de los presentes, además de que hizo emocionar a Florencia Peña y a Abel Pintos. El cantante, cuando quiso dar su devolución, no podía expresarse por lo encantado que estaba con Masignani.

El cantante quedó totalmente sorprendido y cautivado por la presentación de Masignani. Créditos: captura de pantalla Youtube Got Talent.

Por esta razón, le cedieron el turno a Peña y ella le dijo a la artista: "Siempre cuando me preguntan qué es lo que me conmueve del arte, siempre pienso que lo que a mi me conmueve es lo visceral, lo genuino, lo distinto. Vos sos distinta, Carla, vos estás conectada con el universo. Ese aro es una prolongación de tu ser, es algo más metafísico lo que pasa con vos. Yo se que vos lo sabes porque lo que vos sentís con ese aro te juro que es una belleza. Te agradezco tanto que seas tan profunda y que entiendas el arte de la manera que lo entendés".

Cuando Emir Abdul y La Joaqui terminaron de dar sus devoluciones, Abel Pintos pudo dar la suya. "Me parece que lo que generas es un mundo y nos transportas a los que estamos, por lo menos en el mismo espacio que vos, a ese lugar. Lo que haces con tu 'compañero', este aro, parece que la gravedad funcionara de otra manera, a tu voluntad y el aire tiene otro peso y todo se vuelve líquido, de alguna manera", comentó conmovido el cantante.

En los últimos minutos de Got Talent, Lizy Tagliani anunció que Carla Masignani es otra de las finalistas del programa.