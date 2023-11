Roger Waters contra los hoteles en Argentina: "No me quieren hospedar por defender los DDHH"

Este martes Roger Waters realizó el primero de sus dos shows en Argentina. El cofundador de la legendaria banda Pink Floyd agotó las entradas para sus dos presentaciones en River, pese a la polémica que rodea su visita al país.

Es que el músico de 80 años quedó envuelto en una polémica mundial tras declarar públicamente atacando a Israel y prácticamente justificando al ataque terrorista de Hamás lo que lo llevó a ganarse el adjetivo de antisemita. Esto llevó a que ningún hotel de las grandes cadenas de Argentina hospede a Roger Waters.

Al comenzar el concierto las pantallas en castellano y una voz en off en inglés invitaban a los espectadores a tomar asiento, a apagar los teléfonos celulares y hacía un segundo pedido concreto: "Si eres de los que dicen 'Me encanta Pink Floyd, pero no soporto la política de Roger' harías bien en irte a la mierda e ir al bar en este momento".

De esa manera dejaba a las claras que el concierto iba a tener, como ya es costumbre en sus recitales, opiniones, imágenes y momentos políticos.

Tras las primeras tres canciones llegó el momento del saludo al público con un "Buenas noches, Buenos Aires". Sin mayores palabras en español comenzó a explicar que su piano hacía el momento de bar ya que allí apoyaba una bebida, para luego ir al hueso y atacar contra los hoteles argentinos.

Mirá el video de Roger Waters hablando de los derechos humanos en el show

"Podemos intercambiar opiniones entre nosotros, pero también podemos compartir el amor por nuestros hermanos y hermanas en el bar. No sé si alguno de ustedes sabe, pero he estado en esta hermosa ciudad muchas, muchas veces, y he tocado música para ustedes, personas maravillosas, son una audiencia increíble", comenzaba el relato de Roger Waters.

"Pero a pesar de toda esa historia de música, amor y cálidas veladas... por alguna u otra razón, los dueños de muchos hoteles de esta ciudad no me dejan alojarme", disparó el cantante.

"La razón por la que no me dejan quedarme en los hoteles de Buenos Aires es porque yo creo en los derechos humanos, lo hago, siempre lo he hecho. Mi mamá me enseñó sobre derechos humanos cuando era así de alto. Así que los Derechos Humanos son el problema acá", agregó generando el silbido de la gente al mencionar la negativa de su descanso en estas tierras. Roger Waters es uno de los artists más importantes del mundo.

"Esto va a ser controversial, si podemos convencer sobre esos poderes a los que me refería antes para insistir en la igualdad de derechos humanos para todos los hermanos y hermanas, independientemente de su etnia o religión o nacionalidad, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, no habría más asesinatos", finalizó Waters generando el aplauso cerrado del Monumental y con la incertidumbre de en qué lugar está hospedado.