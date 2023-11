Laura Ubfal aclaró detalles del futuro de Jésica Cirio en Telefe

La continuidad de Jésica Cirio como conductora en Telefe quedó envuelto en un halo de misterio y de versiones encontradas desde que estalló el escándalo protagonizado por su ex pareja, Martín Insaurralde cuando su amante, Sofía Clérici, filtró fotos y videos de ambos a los mimos en un yate en Marbella.

Y en las últimas horas, Laura Ubfal apoyó una de las vertientes más fuertes en cuanto a lo que hará Jésica Cirio con La Peña de Morfi. Según indicó la periodista en Intrusos, la conductora e instructora de fitness planea estar fuera de la Argentina en 2024.

La continuidad de Jésica Cirio en La Peña de Morfi quedó en duda tras el escándalo de su ex, Martín Insaurralde. Captura TV.

Investigada por la Justicia, Cirio quedó en el ojo de la tormenta y, hasta el momento, sigue firme en su postura de escaparle a las declaraciones. Así lo confirmó Laura Ubfal, al contar en Intrusos que la conductora del ciclo musical de Telefe se escabulló del cronista de ciclo de América cuando intentaron entrevistarla al término del programa.

Tal como contó la panelista, la ex esposa de Insaurralde no sólo no respondió al notero sino que ni siquiera lo saludó. “El año que viene, aparentemente, ella no continuará en La Peña y dijeron que se va a ir a vivir un año a Miami”, indicó la Ubfal.

Jésica Cirio a inicios de noviembre, en la boda de un histórico productor de Telefe. Instagram.

Y Laura sumó una incógnita a este panorama de por sí incierto: “Yo no sé cómo hará con el papá de su hija. No sé por qué se va, pero supongo que querrá estar tranquila”. Por su lado, su compañera Marcela Tauro no se ahorró comentarios sobre la negativa de Cirio de responder a la prensa.

“Ella no habla y creo que tiene que aprender que pertenece a este mundo, porque sigue trabajando en esto”, recriminó Tauro, y añadió: “A mí no me gusta que se escape, podría decir ‘el tema lo está manejando mi abogado’ y ya está. Me pongo a pensar y también puede contestar ‘no puedo hablar’, no sé…¡algo!”.

Los primeros rumores sobre los planes de Jésica Cirio para 2024

Cabe recordar que en la última semana ya se empezó a hablar que Jésica Cirio habría decidido arrancar de cero lejos de la Argentina junto a su hija Chloe y su nuevo novio, Elías Piccirillo.

“A mí alguien me dijo que tiene pensado instalarse en Miami, en el 2024”, contó el periodista Guillermo Barrios en Gossip (Net TV). Sin embargo, Pilar Smith tenía otra información sobre Jésica Cirio. “Yo tengo que va a seguir todo igual, en La Peña de Morfi”, aseguró la conductora.