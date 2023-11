La contundente respuesta de Moria Casán cuando le consultaron sobre el futuro de Fátima Florez como primera dama

El pasado domingo se definió el futuro del país, luego de un mes de incertidumbre: Javier Milei, figura de La Libertad Avanza, asumirá la presidencia de Argentina el próximo domingo 10 de diciembre. Su compañera de fórmula, Victoria Villarruel; su hermana, Karina Milei; y su actual pareja, Fátima Flórez, acompañaron al economista en el escenario del búnker minutos después de que Sergio Massa reconociera la derrota electoral.

Varias celebridades festejaron los resultados de estas elecciones, aunque otras se mostraron totalmente disconformes. Una de ellas fue Moria Casán, quien en repetidas ocasiones le prestó su apoyo a Massa.

Fátima Flórez y Javier Milei están juntos desde julio de este año.

Este martes, la integrante del jurado del Bailando 2023 fue abordada por un Santiago Sposato, notero de Los Ángeles de la Mañana (LAM) y se pronunció sobre el triunfo de Javier Milei. Sposato le consulto a la vedette sobre las elecciones del pasado domingo. ¿Por qué la gente pidió el cambio?", le preguntó el movilero, a lo que ella contestó: "No tengo la menor idea. No me vas a pedir que analice este país".

Y añadió: "Yo, por mi parte, estoy feliz de ir a votar, después de 40 años de democracia y te voy a cantar la canción de Pinti: 'Pasan los radicales, los liberales, los peronistas, pasan los inviernos, pasan los veranos, siguen los artistas'".

Mirá lo que dijo Moria Casán sobre Fátima Flórez y su futuro como primera dama

Pero cuando el notero le consultó a Moria Casán su opinión sobre Fátima Flórez como próxima primera dama del país, la actriz no tuvo pelos en la lengua: "No voy a opinar. ¿Primera dama en este país? Jajaja", expresó de manera irónica.

"¿No la podemos comparar con Evita? ¿Con sus orígenes artísticos?", le preguntó Sposato, y la diva se fue del estudio respondiéndole "¡Socorro, socorro! Me voy a mi casa".