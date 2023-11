El legendario periodista que destruyó a Fátima Florez como primera dama: "Tendría que ser más..."

Tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje presidencial que tuvo lugar el domingo 19 de noviembre, Fátima Florez se convirtió en la primera dama y su figura quedó en el centro de las miradas, con un debate entre quienes la apoyan y aquellos que la cuestionan en duros términos. En esta última categoría se ubica un legendario periodista argentino que no dudó en arremeter contra la imitadora.

Durante una entrevista en el programa Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad), Oscar González Oro opinó sin rodeos sobre Fátima Florez: "No es la mujer que hubiese elegido para Javier Milei".

Oscar González Oro apuntó contra Fátima Florez. Foto: Instagram @oscar_gonzalez oro.

Luego, el icónico conductor siguió en contra de la novia de Javier Milei argumentando: "Si fuese asesor de Javier, que no lo soy, le diría que no es el tipo de mujer que hubiese elegido para él".

En tanto que sobre los contundentes consejos que le daría a Florez, González Oro apuntó contra la primera dama sugiriendo: "Le diría a Fátima que no está en un show en Mar del Plata, sino que está en el palco donde está el presidente electo. Le diría que tendría que ser más discreta en todo sentido, desde la vestimenta hasta los modales".

Fátima Florez, la primera dama que despierta todo tipo de reacciones. Foto: Instagram @soyfatimaflorez.

Mientras que sobre Milei, el periodista disparó: "Me parece que cada líder tiene un lado flaco, un punto débil... Y capaz que el punto débil de Javier Milei es elegir mal a la mujer, no lo sé. Pero no es la mujer que yo quiero tener de primera dama".

Finalmente, a la hora de opinar sobre la veracidad del romance entre Fátima Florez y Javier Milei, Oscar González Oro deslizó picante: "Bertold Brecht, que era más inteligente que nosotros, se preguntó: ‘¿Amo o hago los gestos del amor?’. Cuando yo veo demasiados gestos de amor, empiezo a dudar. ¿Viste cuando hay una pareja almorzando y se dicen: ‘Amor, ¿qué quiere comer, qué vino quiere?’, yo ya empiezo a dudar".