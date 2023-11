Bebe Contepomi sorprendió con una confesión íntima sobre su esposa

El periodista Bebe Contepomi está hace más de 20 años en pareja con Flor Cardarelli, aunque pocas veces habló de su historia de amor, que coronó con una hermosa familia. Sin embargo, un día se animó a hablar de la intimidad.



En diálogo con el licenciado Gabriel Rolón, el periodista especializado en música confesó: “Soy celoso para atrás incluso. A ver, yo veo hoy a mi mujer viendo Instagram y te comés cualquier cosa, pero hay que confiar y relajarse. La virtualidad no es infidelidad”.

Bebe Contepomi y su familia.



“Flor es divina y tiene más conexión con las redes sociales. Porque yo soy más grande y me da bronca no vivir eso. Le pregunto: ‘¿Por qué te likeó este tipo?’. Ella me responde: ‘Ay, gordo, no sé ni quién es. No entendés las redes’. Me voy así, todo tranquilito”, agregó Bebe Contepomi.



En ese momento de la charla, Juan Marconi contó que practica el sexting. Por su parte, Mora Godoy acotó que ella no lo hace por temor a que se filtren las imágenes. En ese marco, Bebe Contepomi quiso sacarse una duda. “¿Qué implica exactamente el sexting? ¿Se refiere a tener relaciones virtuales?”, preguntó.



Luego de que le aclararan la duda, Bebe Contepomi continuó en el mismo tono distendido. “¡Ah! Yo, como viajo mucho, tuve sexting con mi mujer unas 20 mil veces”, agregó, con humor, el periodista.

Bebe Contepomi.



En la producción resultaron con un zócalo la frase de Bebe, lo que derivó en un momento más que desopilante, del que también participó, con mucha buena onda, la reconocida artista Mora Godoy.



“Bebe Contepomi: ‘Con mi mujer tuve sexting 20 mil veces”, resaltaron desde la producción. “Esta noche creo que no me dejarán entrar en casa. Parece que estoy hablando demasiado”, bromeó el periodista. “Bebe, tú solo te estás metiendo en problemas”, dijo Mora Godoy.