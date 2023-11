Así es la vida de Paula Dougan lejos de la TV y en Brasil

Si bien hace más de 30 años Paula Dougan se codeó con la fama y con esa circunstancia agradable pero también agotadora de ser reconocida por la calle, hoy elige una vida completamente distinta, alejada de la televisión, más precisamente en Brasil.



En una entrevista con La Nación, contó a qué se dedica desde que dejó la actuación y la fama a la que la llevó la tira Pelito. “Ser actriz me encanta, para ser sincera. Me recibí de diseñadora de interiores y guardé el título porque yo hubiera querido ser arquitecta. Pero me daba miedo ir a la ciudad universitaria, por la gente. Era muy buena en diseño proyectual, hacía renders 3D y empecé a dar clases; ahí me sentía que actuaba. Durante 10 años capacité a personas en muchas empresas y en la Municipalidad de Vicente López. Me gusta actuar, pero no que me conozcan en la calle. Nunca fui muy sociable”, comentó.

Paula Dougan en la década del 80. Foto: captura de TV.



“Hace 20 años que vivo en Brasil. Con la crisis de 2001 me mudé. Mi papá y mi tío tenían una pequeña constructora en Zona Norte y, como siempre me gustó, yo iba a las obras y daba una mano. Como sucedió la crisis en la Argentina, vinimos a trabajar a Brasil, al norte de Camboriú, en Praia Brava, en Italaí”, contó Paula Dougan.



“Desde entonces hago el trabajo de arquitectura, que siempre me apasionó. Hoy soy socia de mi papá, que tiene 83 años, así que me hago cargo de todo, hacemos reformas, alquilamos departamentos. Ese fue mi sustento durante todos estos años. Viví en Brasil, con mis hijos hasta que ellos quisieron volver a Buenos Aires, donde tenían a todos sus primos. Así que, por mucho tiempo, fui y vine. Hoy mis hijos ya están grandes y ya me quedo en Brasil”, agregó la ex actriz.



Paula Dougan contó que, durante más de dos décadas, se la pasó yendo y viniendo de la Argentina a Brasil y de Brasil a la Argentina. “Siempre hago el viaje en auto. Me encanta la ruta. No me gusta la rutina y creo que tiene que ver con mi historia, porque no tuve paz”, reveló.

Paula Dougan.



Sobre su vida sentimental, contó: “Me casé, tuve a mis dos hijos, Thiago y Chiara, que hoy tienen 21 y 20 años. Después me divorcié. Hace 12 años que estoy con mi amor, Mauro, que durante años fue y vino. Ahora ya se va a quedar en Brasil. Y está mudando su taller mecánico desde San Isidro”.



Por último, se refirió a cómo se adaptó al idioma y qué cuestiones no perdió a pesar de estar instalada definitivamente en Brasil. “Hablo con acento argentino. Nunca pude hablar como una brasileña. Me quedé porque hay otra calidad de vida. En la Argentina uno se acostumbró a vivir mal y no sabe que existe otra vida. Todas son trabas y es una pesadilla. Además, termino de trabajar y voy a la playa, camino, me conecto con la naturaleza; los bares tienen música en vivo. Es otra historia”, cerró Paula Dougan.