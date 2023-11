Revelan cuándo vuelve Santo Biasatti a trabajar a la radio

A 2023 le quedan dos meses y los medios barajan y dan de nuevo de cara a un 2024 que se presenta con novedades y cambios. Entre ellos, se incluye una muy probable vuelta de Santo Biasatti a la conducción de la primera mañana de Radio Continental.

La propuesta que le hicieron llegar a Biasatti, según informó el periodista Pablo Montagna, sería para estar al frente en la franja horaria de 6 a 10, a partir del mes de enero. Un regreso al medio muy esperado, ya que en los últimos años Santo los dedicó a la televisión.

Santo Biasatti es parte del staff de Net TV. Captura TV.

Si bien todavía la noticia del desembarco de Santo Biasatti a Radio Continental aún no fue confirmada oficialmente por parte de la emisora, se esperan novedades en las próximas semanas.

Cabe destacar que el histórico ex conductor de Telenoche actualmente trabaja en Net TV y Canal E y que fue parte de programas muy escuchados, como Contacto directo (Del Plata AM 1030 y Rivadavia AM 630), La 990 AM, Generación espontánea (Belgrano 950 AM), Opiniones (Colonia AM 550), Santo por la mañana (La Red AM 910) y Buen Dia Santo (Mitre 790 AM).

El paso de Santo Biasatti por la pantalla de El Trece

Entre todos los trabajos de Santo Biasatti, uno de los más recordados fue su participación en los noticieros de El Trece. El periodista fue la cara de Telenoche junto a María Laura Santillán durante 17 años hasta que fueron despedidos de manera intempestiva.

“La primicia del día es que ganaron su juicio contra Canal 13 y Telenoche, María Laura Santillán y Santo Biasatti. A Santo lo echaron primero del canal y arrancó su juicio; y después la expulsaron a María Laura”, anunció Ángel de Brito en julio de este año, en LAM.

Biasatti y Santillán fueroon la cara de Telenoche durante 17 años.

“Uno (Biasatti) llegó a un acuerdo y la otra (Santillán) fue a esperar la sentencia. Obviamente, cuando esperas la sentencia ganas más dinero. A uno no le fue tan bien y al otro le fue muy pero muy muy bien”, agregó el conductor, quien reveló la suma que se llevó María Laura: más de 298.336.000 pesos.