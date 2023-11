"Quiero tener un hijo con vos": LAM enseñó más de 50 mails que recibió Coti Romero de su expareja, "El Conejo" Quiroga

La semana pasada se vivió una tensa situación en el Bailando 2023. Y es que el pasado viernes 27 de octubre, Alexis Quiroga, alias "El Conejo", fue a competir a la pista de baile junto a Martina Peña y Coti Romero, su expareja, se encontraba conduciendo el programa de streaming del Bailando. En un momento, Marcelo Tinelli le consultó a la joven cuándo había sido la última vez que Quiroga le había mandado un mail y ella le contestó "ayer". Pero esta actitud de "El Conejo" no le ha gustado para nada a Romero y ella lo dejó claro en el certamen de baile.

"Pasa que me pone 'te amo, te extraño'. A mí me hizo llorar un montón. Ayer, yo estaba ensayando y me hizo llorar terriblemente. A mí no me gustan esas cosas. Te voy a tener que mandar una carta documento, Alexis", sentenció la joven. Más adelante, Coti le dijo más cosas a su expareja: "A mí me hace re mal él. Te haces el buenito siempre adelante de la cámara, pero nadie sabe todo lo que sos. Alexis. Estoy cansada de eso y no se más cómo decirte. Te lo dije en tele, por privado, te lo dijo mi mamá, te voy a mandar una carta documento a lo último".

La joven le puso los puntos a su expareja. Créditos: captura de pantalla Youtube el Bailando.

Marcelo Tinelli se tomó este momento como una broma, pero este miércoles salieron a la luz todos los mails que le envió "El Conejo" a su exnovia. La cuenta de X (anteriormente Twitter) de Los Ángeles de la Mañana (LAM) (@elejercitodelam) compartió un video donde se pueden ver más de 50 mensajes enviados por Quiroga.

"Quiero poder estar a tu lado, no estés enojada"; "¡Desbloquéame de mensaje!; "Quiero tener un hijo con vos"; son algunos de los mensajes que se pueden leer en el video.

Este es el video que compartió LAM de los mails que recibió Coti

El posteo se volvió viral y decenas de usuarios apoyaron a la influencer: "Insoportable, no entiende lo que es no"; "Es simple, después de varios mails Coty le puso un límite, QUE NO LE HABLE MÁS. Si él no respetó eso ES ACOSO"; "Qué hostigamiento de este tipo, dejala en paz, Cone".