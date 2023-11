La confesión de Gonzalo Valenzuela sobre el hecho que lo marcó junto a Juana Viale

En una entrevista íntima y a corazón abierto, Gonzalo Valenzuela habló de los momentos más duros de su vida, de las terribles pérdidas que tuvo en su familia desde muy chico y de la situación que lo marcó en su relación con Juana Viale.



Sucede que, el actor tuvo que afrontar, cuando era muy chico, la dolorosa muerte de su hermano mayor, que falleció por un accidente en su casa. Luego, vio partir a sus padres, a causa de dos tipos de cáncer.

Gonzalo Valenzuela recordó el momento que lo marcó para siempre junto a Juana Viale.



“Mi hermano Nano tuvo un accidente en casa. En casa teníamos una piscina de esas de riñón. Lo que hacíamos siempre era llegar, un baño y después acostarse. Esa noche, llegué a las 2 de la mañana, me tiré y me fui a acostar. Mi hermano llegó más tarde, se tiró y parece que se pegó en la cabeza. Yo lo encontré ahogado en la mañana siguiente”, contó Gonzalo Valenzuela.



Entre tanto dolor y pérdidas tan irreparables, el actor asegura que tiene una “relación muy cercana con la muerte”. En ese contexto, recordó cómo fue el parto crítico de Juana Viale y por el casi pierde la vida tras el fallecimiento de su hijo Ringo.



“Yo la veía que estaba en la tina con contracciones muy seguidas. La partera me decía que no fuera a la clínica. Me mandó a comprar unos remedios. Se los di, pero seguía igual. Dije ‘no más. La subí al auto y nos vinimos a Buenos Aires. Llegamos 10 minutos tarde”, recordó el actor en charla con De tú a tú, de la señal chilena Canal 13.

Gonzalo Valenzuela y Juana Viale.



En ese marco de recuerdos tan dolorosos, Gonzalo Valenzuela dejó una significativa reflexión. “Yo tengo una relación cercana con la muerte. No le tengo miedo, pero la respeto. El duelo es dejar que te duela y eso cuesta mucho”, explicó.



“Creo que hasta el día en que me muera voy a sentir de dolor de no tener a mi mamá. Pero ese dolor hay que permitírselo”, añadió Gonzalo Valenzuela sobre las tragedias que tuvo que atravesar en su vida.