Exe Stocco de Pasado Verde: "Será un gran desafío interpretar a Charly García"

Este domingo 5 de noviembre se realizará un homenaje a Charly García por los 40 años de su emblemático disco Clics Modernos, un trabajo de estudio que le abrió la puerta a la democracia y cambió para siempre el rock de Latinoamérica. La gran celebración, llamada "Tengo que volverte a ver" se llevará a cabo a partir de las 18 en el teatro Gabriela Mistral, ubicado en el parque O'Higgins, con entrada gratuita hasta agotar su capacidad.

Pero la magnitud del festejo será doble, ya que por un lado se recordará la fecha de resurgimiento de nuestra democracia (este trabajo fue editado apenas cinco días después de las primeras elecciones presidenciales realizadas el 30 de octubre de 1983 y un mes antes de que asumiera el Presidente Raúl Alfonsín) y, a su vez, de poner en contexto un álbum musical que influyó en muchas generaciones de argentinos.

Charly García durante la grabación en Nueva York de Clics Modernos.

La banda que interpretará el disco completo está integrada por músicos referentes de nuestra provincia, dirigidos nada menos que por Juan Emilio Cuchiarelli (piano) y Joaquín Guevara (bajo). La banda estable será completada por Exequiel Stocco (voz), Yoyo Sevilla (guitarra), Matías Gorordo (percusión electrónica) y Gonzalo Gorordo (batería). A ellos se sumarán invitados sorpresa.

Ya que la ocasión lo amerita, nos juntamos con Exe Stocco para que nos cuente detalles de este gran show. Además, hablamos un poco sobre las influencias de Charly en su carrera musical, así también como la actualidad de su banda, Pasado Verde.

- ¿Cómo nació la propuesta y cómo lo tomaste?

Me escribió Yoyo Sevilla, con quien ya he trabajado en otras oportunidades. Me comentó que se cumplían 40 años de Clics Modernos y que estaban pensando en hacer un homenaje. Nosotros el año pasado ya habíamos hecho algo parecido para la Feria del Libro, en el marco de un cumpleaños de Charly. Entonces, como la experiencia ya estaba, sabíamos que funcionaba, me propuso hacer Clics Modernos entero, del primer al último tema.

Obvio que acepté y me puse a escuchar nuevamente el disco. Ahí me di cuenta, con la nueva escucha atenta, la complejidad de muchas de las canciones. Además, entendés un poco más la importancia del proceso de grabar el disco afuera, cómo se manejó, quién participó, las estructuras de las canciones son muy raras, los tiempos, las letras, la cadencia, cómo canta. Es como muy experimental el disco. Será un gran desafío interpretarlo en vivo.

- Y ya que te toca la función de cantar los temas, ¿cómo tenés pensada esa interpretación?

Yo soy una persona que canta relativamente agudo. Este disco en particular tiene fragmentos donde Charly va muy arriba y me queda cómodo. Igualmente mi idea principal, por una cuestión de respeto, es no intervenir demasiado la canción fuera de lo que ya está grabado.Estoy estudiando mucho la métrica, su impronta, y a partir de eso pensar si me suelto un poquito más.

- Y en esta nueva escucha del disco, ¿te sorprendió algo?

Si, muchísimas cosas. Son temas que los tenés en la mente todo el tiempo, porque has convivido con ellos durante años, pero cuando los escuchás cuatro o cinco veces con auriculares empezás a descubrir un montón de cosas, un montón de ruidos, capas de sintetizadores. Por ejemplo, Mati Gorordo está haciendo todo lo que son caja de ritmos y nada... es un pulpo. La cantidad de cosas que tiene que tocar en la batería es impresionante. A Juan Emilio Cucharelli le faltan manos con los sintetizadores.

- ¿Cómo fue tu llegada a Charly?

Más que nada por mi hermana. Viste que por ahí uno suele recibir la data musical de los padres o de los hermanos mayores. Pero nunca con un disco específico, siempre con canciones sueltas. Creo también que son etapas, momentos, de la vida de cada uno. Yo aprovecho ahora para escucharlo y prestarle el doble de atención que antes y me abre las puertas también a volver a esto que se ha perdido, que es escuchar discos completos.

- Bueno, ya que hablamos de discos. Con Pasado Verde lanzaron este año "La Expedición". ¿Cómo fue la experiencia de grabar un nuevo disco?

Fue una aventura, por eso se llama La Expedición. Nosotros nunca habíamos trabajado con productores que estuvieran tan metidos en la canción. Es por eso que decidimos sumar a Joaquín Guevara y Lucca Beguerie Petrich. Nuestra experiencia previa con productores habían sido con las canciones casi cerradas. Pero esta vez fue como con los temas a la mitad, muy abiertos, así podíamos sumarlos a ellos en el proceso de composición. Y también era una cuestión que necesitábamos nosotros internamente en la banda, porque cuando te empezás a aburrir de algunas cosas, o empezás a resolver todo de la misma manera, siempre hace falta un cambio de aire. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que ese cambio podía venir primero trabajando con productores y segundo, que tuvieran la libertad y la posibilidad de poder intervenir fuerte en las canciones y tomar decisiones melódicas y reinterpretar algunas cosas. Pasado Verde

Fue una súper experiencia, porque no solamente el disco suena un poco distinto al anterior, sino cómo fue producido y la manera en la que fue tocado y grabado fue muy armada en estudio. Fue el proceso inverso al que tuvo el disco anterior, que fueron muchas horas de sala y después llevarlo al estudio. Ahora fueron muchas horas de estudio y después llevarlo a la sala. Eso te genera que cuando lo llevas a la sala tenés que reinterpretar lo que grabaste en el estudio porque son otras condiciones. Eso te cambia la forma de acercarte a la canción.

Así que estamos contentos porque era ese cambio de aire que estábamos necesitando. Éramos muy cerrados en resolver todo entre nosotros y esta oportunidad de abrir las cosas estuvo buenísimo.

- En lo particular. ¿Cómo te llevás con la composición? ¿Cómo nace ese impulso de crear todo el tiempo canciones?

Yo soy una persona particularmente sensible a todo lo que le ocurre a la gente que tengo a mi alrededor. Como que estoy muy atento a eso. Por ahí no soy de hablar mucho, pero siempre estoy muy atento a lo que pasa y me nutro mucho de eso.

Siempre estoy componiendo. Todo el tiempo. En mi laburo tengo la computadora armada con la placa de sonido y al lado la guitarra. Entonces, en cualquier momento, mientras estoy esperando que me respondan un mail por ejemplo, agarro la guitarra y grabo algo. Pero bueno, tampoco te tenés que forzar. Pero por ahí, con la vorágine del día a día, no lo podés hacer.Por eso también está bueno tomarse algún momento del año o concentrarse en la semana y decir “bueno, hoy me siento a componer más allá de lo que esté pasando”. Está bueno eso de tomarlo como una obligación, como un trabajo. Pero depende mucho de los momentos de cada uno.