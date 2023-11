Votó Mirtha Legrand: "Antes nos queríamos los argentinos"

Los argentinos concurren este domingo a las urnas para definir quién será el próximo presidente de la Argentina en el balotaje que enfrenta a Sergio Massa y Javier Milei.

Entre los famosos que se acercaron a emitir su sufragio, Mirtha Legrand llegó a votar a las 12:45 a una escuela ubicada en Palermo.

Con un impoluto traje rosa, y con la elegancia que la caracteriza, la Chiqui habló con la prensa. "Mi mayor expectativa es que se calme el país, vivamos en paz y mejor", expresó ante los medios que la esperaban en la puerta de la escuela. "Antes nos queríamos los argentinos", agregó.

Mirtha llegando al Palermo para emitir su voto.

La diva también fue consultada sobre la posibilidad de un fraude. Ante la pregunta, su respuesta fue categórica: "No, no. Siempre hay cosas pequeñas, pero a nivel grande no creo que pase nada. Están muy vigilados".

Recordemos que en las elecciones del domingo 22 de octubre, Mirtha también había dejado algunos títulos para los medios al momento del sufragio. "Me encanta votar, tengo edad para no votar, pero solo falté una vez por motivos personales", expresó sobre su compromiso cívico que la caracteriza.