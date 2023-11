Revelaron cuál será el futuro de Beto Casella y Bendita TV

Desde hace unos meses que se habla de que la continuidad de Beto Casella y Bendita TV en Canal 9 no está asegurada. De eso, justamente, habló su hijo Franco, producto del clásico programa.



“Me encantaría decir que ‘Bendita temporada’ está confirmada, pero no lo aseguro. Paso de estar en Rock and Pop, Continental… No sé hasta cuándo tiene contrato firmado”, sostuvo el hijo del conductor.



Sobre cómo está la relación con Canal 9, Franco Casella contó: “Conociéndolo a mi viejo, él se queda donde esté cómodo, si lo tratás bien y le das la comodidad de pagarle en tiempo y cumplir. Es como una pareja. Tratalo bien”.

Beto Casella y Bendita TV no tienen definido su futuro.



Asimismo, en una charla con el sitio de Laura Ubfal, el hijo de Beto Casella hizo mención a los rumores de que podría pasar a Canal 13 y si esto había generado un malestar por parte de las autoridades de Canal 9.



“Hubo una semana que él no se hizo presente. Entiendo que había un problema interno que nunca me enteré, un problema de plata general. Al poco tiempo volvió, tengo entendido que la cuestión se formalizó hasta hoy. Muchos medios dependen de las elecciones”, aclaró.



“Es Casella, como Tinelli, Rial, Ventura, tiene apellido. Si deja un laburo, va a tener a 2 o 4 productoras. ‘Che, Betito, ¿estás mal? Seguro quien lo llame le va a pedir el mismo formato que viene sobreviviendo a varios gobiernos”, añadió Franco Casella.

Asimismo, el hijo de Beto Casella sostuvo que, si no es en Canal 9, será en otra señal. “Si no lo tienen bien, va a ir a otra casa porque todos lo quieren desde ya. Le costaría un poco por el tiempo. Es dejar como una pareja. Canal 9 tiene el SatSaid, y cuando hay quilombo hay paros, a los trabajadores los protege”, remarcó.



Hace unos días, Beto Casella había hecho referencia a las negociaciones que lleva adelante para determinar cómo continuará en el plano laboral. “La verdad es que estamos hablando, pero yo no cerré ni avancé nada con nadie en especial. Charlamos, tomamos café con canales y productoras importantes que les encanta el producto y lo llevarían a un canal importante”, comentó.