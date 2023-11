Mirtha Legrand contó cómo hizo para vestir tan bien para ir a votar en el balotaje

Sin dudas, Mirtha Legrand es un ícono de la televisión argentina pero también lo es en el proceso de democracia, ya que honra cada jornada electoral a pesar de tener edad para no estar obligada a votar, siempre dice presente. Este domingo no fue la excepción y no faltó al balotaje 2023.

Siempre se lleva todas las miradas pero en esta ocasión, a la cual fue acompañada por su chofer y su asistente Elvira, Mirtha Legrand llegó con un elegantísimo look rosa que fue elogiado por todos.

Mirtha Legrand se llevó todas las miradas a la hora de votar

“Que la gente no pase hambre y viva mejor. Que vivamos más armonioso y que nos queramos un poco mejor. Antes nos queríamos los argentinos”, expresó la diva antes de ingresar al establecimiento de cara a votar en el balotaje.

Y una vez más, como hace 40 años, la conductora quiso estar presente en una jornada tan especial como lo era este domingo. A sus 96 años no faltó nunca para poder ejercer su deber cívico.

La conductora apareció, como siempre tiene acostumbrado a su público, con un look impecable, todo rosado, con bordados y hasta unos guantes, que llevó su asistente.

En ese momento la diva contó que nunca estuvo en sus planes no asistir a ese día y terminó revelando cómo hace para que ni su ropa, maquillaje o peinado estén siempre 10 puntos.

¡Un ejemplo! A sus 96 años, Mirtha Legrand dijo presente con un increíble look rosado

“Siempre vengo. Me levanto a las 7 de la mañana. Para estar así, querida hay que levantarse temprano”, confesó súper sincera sobre todo el trabajo detrás de su apariencia.

Días atrás la diva de la televisión argentina recordó la primera vez que votó en 1951: "Para mí es un día de fiesta votar, de toda la vida. Muy poca gente sabe que yo estuve en la primera votación de las mujeres en la época de Perón".