La inesperada frase con la que Susana Giménez reveló a quién votó

Susana Giménez se encuentra en la Argentina y cumplió con su voto de cara a las elecciones que se desarrollan este domingo en Argentina. Sin bien la diva se encuentra viviendo en Uruguay, hace algunos días que se encuentra en el país.

Como era de esperarse, los medios de comunicación esperaron la llegada de la diva en la escuela San Martín de Tours, el establecimiento más cercano a su domicilio, en el barrio de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires, y al llegar respondió algunas preguntas de los periodistas.

"Recién me levanto", fue lo primero que expresó al ser consultada sobre cómo se sentía en este día tan importante para todos los argentinos. Luego, consultada sobre si ya tenía decidido su voto, respondió: "Tengo decidido mi voto, pero no me lo pregunten".

Acto seguido, le preguntaron si su vuelta a la televisión dependía del resultado de estas elecciones: "Por sí o por no", disparó, haciendo una referencia irónica a la pregunta que en varias oportunidades le hizo Sergio Massa a Javier Milei durante el último debate presidencial. "No te lo voy a decir", agregó contundente.

"¿Cuál es tu expectativa con estas elecciones", le preguntó otro periodista. "Yo soy patriota. A mí me interesa mucho el país. Hoy es una elección diferente a todas las demás. Hay cosas decisivas que hay que cambiar para no seguir igual".

Finalmente, dejó una reflexión para todos los argentinos: "Que cada cual vote lo que desea y que no nos equivoquemos al votar. Y si nos equivocamos, que Dios nos ayude. Todos queremos que este país vuelva a ser lo que era".