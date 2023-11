Karina La Princesita se confesó sobre su relación con El Polaco

En un momento de pura sinceridad, Karina La Princesita contó cómo es la verdadera relación que tiene con El Polaco, su ex pareja, con quien no terminó de la mejor manera. Ahora, contó cuál es la realidad.



“Hace mucho que no hablo con nadie”, comenzó respondiendo la popular artista, en diálogo con Poco Correctos, programa en el que le consultaron por la celebración de sus 20 años de carrera.



A Karina La Princesita le preguntaron si para festejar las dos décadas de trayectoria tenía pensado un show o un disco nuevo. “A la hora de sacar temas siempre consulto. Después termino haciendo lo que quiero, pero siempre presto atención”, comentó.



Asimismo, en la charla se abordó el tema de su vínculo actual con El Polaco, quien hace unos días, en el mismo ciclo de Canal 13, aseguró que invitaría a Karina La Princesita a su festejo por los 18 años de carrera.



En ese sentido, le consultaron a la cantante si ella no tendría problemas en asistir a la celebración que tenga pensado realizar El Polaco. “Yo me prendo. Siempre hubo buena relación”, aseguró.

Karina La Princesita y El Polaco.



“Siempre me invita a cantar con él, siempre le dije que no. Por una cuestión de no mezclar ciertas cosas. No hay una razón por la que no se pueda, Se puede, claro que sí”, reveló Karina La Princesita.



En ese contexto, recordó que es habitual que El Polaco aparezca en sus shows, incluso en el escenario. “Él está ahí. De repente se sube, agarra el micrófono y cante. Él es así. Ya todos saben. La gente re buena onda, lo aplauden. Las cosas que suceden con él son así, son espontáneas”, cerró la cantante.