Cinthia Fernández votó indignada y dejó un video explosivo

En estos tiempos electorales, hay un patrón que se repite entre varios argentinos y argentinas: No sentirse identificados por alguno de los dos candidatos. Y Cinthia Fernández es una de ellas que se expresó en sus redes sociales, luego de realizar su voto en este domingo electoral.

En los sufragios que se llevaron a cabo en octubre, Cinthia Fernández se mostró muy enojada y el balotaje no fue la excepción, ya que utilizó su cuenta de Instagram para contarles, a sus más de 5.9 millones de seguidores, la experiencia que le tocó vivir.

Cinthia Fernández lanzó un fuerte mensaje luego de salir de votar

En primera instancia, aún dentro de su vehículo instantes antes de entrar al centro de votación asignado destacó: “Creo que a todos nos pasa, o a la mayoría nos pasa un poco lo mismo, que ninguno de los dos candidatos nos convence. A mí ni siquiera ninguno de los dos me gusta. Pero bueno, hay que elegir porque no elegir es de cobarde".

Y siguió destacando que el país está viviendo un momento clave: “Nos toca tomar decisiones y quedar en manos de gente que no sabemos qué va a pasar. Qué sé yo, un poco de tristeza, ni siquiera tengo esperanzas, les soy sincera, pero bueno, ojalá sea lo mejor para todos”.

Sin embargo, pasaron pocos minutos y la bailarina reapareció en su Instagram contando una situación que le tocó vivir y la molestó bastante. Si bien comenzó diciendo: "Votada, como siempre, no hay cola en esa mesa”, pero luego detalló: “Hay algo que no entiendo, Me dicen ‘tenés que dejar la cartera’, una cartera Louis Vuitton".

Y siguió indignada: "No hay manera de que te deje, ni mamada, la cartera en este país. Después andá a reclamarle a magoya si te falta algo. ¿No es más fácil decir ‘mostrame la cartera’ cuando te vas? ¿Estamos todos locos?”.

Sin embargo, la indignación de Cinthia Fernández aumentó: "¿Cómo te voy a dejar la cartera con el teléfono, con todo?. Andá, dejame de joder. Y después se chorean las boletas en toda La Matanza, no me rompás los huevos. Están todos locos”.

Nuevamente la mediática se sinceró y mostró lo molesta que terminó al ejercer su deber cívico pero después compartió sus preparativos para disfrutar su domingo con un lindo paseo.