Rodrigo Lussich reveló datos de la pelea entre los conductores de La Nación+

Rodrigo Lussich es uno de los periodistas del mundo del espectáculo que dice todo lo que piensa. Puede ser del agrado o no de la audiencia, pero sin dudas tiene una picante lengua a la hora de confrontar y revelar varios chimentos. Y recientemente no tuvo inconvenientes en revelar una feroz pelea entre conductores de La Nación+.

A través de su sección Los escandalones, dentro del ciclo Socios del espectáculo que conduce por eltrece, Rodrigo Lussich pasó revista a una entrevista que esta misma semana sostuvieron Luis Novaresio y Viviana Canosa, dos de los conductores estrellas del reconocido canal.

Viviana Canosa estuvo en el ciclo de entrevistas de Luis Novaresio.

Dicho mano a mano perteneció al ciclo +Entrevistas de La Nación+ que dirige Luis Novaresio. La nota fue muy comentada, ya que Viviana Canosa se confesó como pocas veces lo había hecho antes, hablando de sus rumores romance y dando detalles impensados de su vida privada.

Entre las picantes declaraciones la periodista afirmó que “algunas mujeres me parecen interesantes pero no para decir tengamos una historia. Soy muy libre en la sexualidad y disfruto mucho del sexo, no soy de pareja abierta, ni poliamor”.

“Me calienta el humor más allá de lo físico, no me calientan más los neuróticos que antes me calentaban. Ahora digo no, a dos metros, digo ‘neurótico, me corro’. Me gustan las caras desordenadas, el macho más rústico. El poco tiempo para estar con un señor me tiene que gustar mucho”, agregó ella.

Luego, en la vuelta al piso, Adrián Pallares bromeó “hay que decir una cosa, la combinación Canosa-Novaresio prendió fuego la pantalla de La Nación+ que es gélida. Es toda gente mala que siempre está a punto de decir una maldad”.

Los conductores de La Nación+ parecen tener una fuerte interna.

Mientras que Rodrigo Lussich fue más allá y remató con un fuerte exabrupto “en La Nación+ es gente con el culo fruncido las 24hs”. Esto lo hizo apuntando, indirectamente, hacia las bajadas de línea y mismo el perfil de los periodistas.

De todas formas, cabe destacar que en La Nación+ no son nuevos este tipo de enfoques más disruptivos. No obstante, este ida y vuelta dinámico entre Viviana Canosa y Luis Novaresio, con ella confesando tantos detalles de su intimidad y sus relaciones, le puso otro color a la señal. Más aún entendiendo algunas internas que se vienen hablando por estos días entre los diferentes presentadores (Luis Novaresio, Eduardo Feinmann, Jony Viale, Luis Majul, Pablo Rossi, Alfredo Leuco, Viviana Canosa y más).