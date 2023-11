Qué dijo Stefi Roitman del retiro de Ricardo Montaner

En las últimas horas se conoció una noticia algo impactante en el mundo artístico, más precisamente en el de la música. Ricardo Montaner tendría decidido retirarse de los escenarios. Sobre esto, habló Stefi Roitman.



Sucede que el reconocido cantautor reunió a toda su familia para hacer el anuncio de que, en principio, podría dejar en stand by su exitosa carrera, noticia que dejó sorprendidos a todos en el clan Montaner.

Stefi Roitman y el clan Montaner.



De la familia forma parte la joven argentina, que está casa con Ricky Montaner. Justamente, en el rol de nuera, formó parte de la mencionada reunión y contó detalles en una charla con Catalina Dlugi.



“Es una decisión muy personal de mi suegro. Reunió a toda la familia, a todos los Montaner, nosotros lo acompañamos en todo y son temas que seguro que van a tocar en el podcast”, comentó Stefi Roitman.



Asimismo, la influencer argentina contó cómo es su vida en Miami al lado de Ricky Montaner y expresó lo bien que se siente integrada al clan, encabezado por el prestigioso cantante, junto a Marelene Rodríguez.

Stefi Roitman habló del retiro de Ricardo Montaner.



“Ella fue, es y siempre será como mi segunda madre, sin dudas. Estoy agradecida. No tengo palabras por las puertas que me abrieron mis suegros”, aseguró Stefi Roitman en la entrevista con Catalina Dlugi.



“Yo mamé eso. Me crié en una comunidad. Y no sólo ellos, mis cuñados, concuñados. La verdad es que es un familión. Es lo que se ve desde afuera, así tal cual”, concluyó la influencer Stefi Roitman.