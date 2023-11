La inesperada definición de Jorge Rial cuando le preguntaron por su relación con Luis Ventura

Durante un móvil con Mañanísima (El Trece), Jorge Rial sorprendió sorprendió con una inesperada definición cuando le preguntaron sobre cómo está actualmente su relación con Luis Ventura. Los periodistas que compartieron muchos años de trabajo en Intrusos (América), y una amistad entrañable entraron en una agitada turbulencia tras la forzada salida del panelista de A la Tarde (América).

Consultado sobre Ventura, Rial respondió categórico: "Yo no estoy peleado con Ventura. Yo no siento estar peleado con Ventura. Yo lo sigo queriendo igual".

Luego, Jorge Rial dejó en claro cuál es su sentimiento hacia Luis Ventura con la enfática definición: "Nunca me voy a enojar con el gordo". Acto seguido agregó: "No lo van a lograr. Ni él lo va a lograr puteando. No lo van a lograr. Yo no siento que esté peleado. No le tengo bronca a Luis. Lo digo de verdad. Lo quiero”.

Estas declaraciones de Rial sobre Ventura podrían estar dando señales de una nueva tregua entre ambos, aunque sin abrir la posibilidad de volver a trabajar juntos.

De momento, Jorge Rial seguirá en la pantalla de C5N y Luis Ventura en la de canal América, más allá de que el conductor de Argenzuela tenga previsto instalarse un par de meses en México por razones laborales.

Luis Ventura ha dispardo en más de una oportunidad duros conceptos sobre Jorge Rial. Foto: Captura de video América TV.

Por otro lado, se especuló con un posible desembarco de Jorge Rial en El Trece, aunque según Marina Calabró lo consultó con el polémico conductor y el le contestó: "Me dijo: 'Leí los rumores, pero nada. Ya no estoy para esa liga. No me veo en Canal 13'".