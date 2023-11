El amor oculto de Viviana Canosa: “Me enamoré de un actor que…”

Más allá de haber sido relacionada con varios famosos durante este último tiempo, a Viviana Canosa no se le conoce una pareja oficial desde hace años. Sin embargo, esto no significa que no tenga romances, ya que vive su vida íntima de manera hermética y es preservada. Pero recientemente confesó el amor oculto que tuvo con un actor.

Viviana Canosa reveló que había tenido un gran amor en España cuando se encontraba trabajando allí en el verano. Se trataba de un reconocido actor de aquel país con el cual no habría podido concretar su romance. Muchos trataron de develar su nombre, aunque sin demasiado éxito.

“Tuve un par de historias. La última habrá sido en el verano. Me enamoré de un actor que vive en España y decidí terminar. Él es muy conocido”, contó hace poco en una nota con Luis Novaresio, dentro del ciclo +Entrevistas de LN+.

Además detalló: “Lo invité a casa a las pocas semanas de conocerlo para que sea parte de un asado con amigos… se fueron todos y nos quedamos charlando hasta las siete de la mañana. Esto duró unos meses y fue alucinante, pero no me banque la distancia”.

Resaltando otras cuestiones, Viviana Canosa deslizó que la "calienta" la tonada española y confesó: “que te hablen así es un fuego”. No dio más datos respecto a esta historia, aunque antes de cerrar terminó revelándole a Luis Novaresio que dicho actor misterio "es un bombonazo".

Y explicó: “Soy libre y disfruto del sexo libre, pero no soy de la pareja abierta o el poliamor. Tengo que sentir que algo me pasa y que es el tipo que me mueve. Me calienta el humor y no me gustan los neuróticos. Me gusta el macho rústico. Es poco el tiempo que tengo para estar con un señor, así que me tiene que gustar mucho. Cuando me enamoro... yo, soy una geisha”.

Viviana Canosa estuvo en el ciclo de entrevistas de Luis Novaresio.

Este mismo tema fue abordado recientemente en Socios del espectáculo. Adrián Pallares aseguró que "a Viviana Canosa le tira mucho la posibilidad de ir a España, por lo menos a trabajar. Así que esta historia tal vez no está cerrada".