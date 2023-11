Coti Romero mandó al frente a Julieta Poggio y reveló por qué le dolió su affaire con Marcos

Nuevamente, y como es costumbre desde que salió de la casa de Gran Hermano, Coti Romero volvió a estar en el centro de la polémica al haberse dado unos besos con Marcos Ginocchio en un after. En el medio, el enojo de Julieta Poggio.



Al ser consultada por Socios del Espectáculo acerca del fastidio de la modelo y actriz, la correntina se mostró algo desconcertada, aunque deslizó una teoría. “No lo sé, pero para mí fue porque pasó algo entre ellos”, comentó.



Desde que terminó Gran Hermano, daba la sensación de que Coti Romero y Julieta Poggio había logrado recomponer de alguna manera su tensa relación, aunque sin llevarlo a una amistad.



Sin embargo, con Marcos Ginocchio en el medio de ellas, ahora pareciera que todo volvió a complicarse y que no hay demasiados motivos para mantener el acercamiento. En ese sentido, Coti Romero contó cuál es su postura.



“Yo siempre tuve intenciones de que esté todo bien con Julieta. Nunca hice nada como para que ella se molestara de nuevo. Se ve que nunca terminó de tener el sentimiento que tengo yo, de decir ‘ya está’”, aclaró la correntina.

Coti Romero, Marcos Ginocchio y Julieta Poggio.



“Yo en ningún momento hice algo para lastimarla a ella. No tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. No sabía. No sé todavía, si ella tuvo algo con él o no”, aseguró Coti Romero sobre el malestar de Julieta Poggio.



En ese momento, el cronista del programa de Canal 13 le preguntó qué pensaba sobre el enojo de su ex compañera en Gran Hermano. “Como mujer intuitiva, ¿vos qué pensás? ¿Pasó algo entre ellos?”, le consultó. “Y sí. Si me preguntó fue por algo. Pero ya está. No me puedo hacer cago de algo que no se sabía”, respondió Coti Romero.