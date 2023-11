Cómo reaccionó Miriam Lanzoni cuando se enteró que Alejandro Fantino será papá

Hace unos días se conoció la feliz noticia de que Alejandro Fantino y Coni Mosqueira están esperando su primer hijo juntos. Al enterarse de esto, Miriam Lanzoni, la ex pareja del conductor, sorprendió con su reacción.



Hay que recordar que Alejandro Fantino es padre de Nahuel, fruto de una relación de su adolescencia y a quien conoció recién cuando era un adulto. Justamente, la actriz era la pareja del periodista cuando se encontró con su hijo.



Ahora, ante la novedad de que el conductor volverá a ser papá, Miriam Lanzoni fue consultada por Socios del Espectáculo. En la charla, no pudo ocultar sus sensaciones y compartió el recuerdo de su relación con él.



“Me puse feliz y le mandé un mensaje, por supuesto. A ella no, pero porque no tengo su teléfono. Él me dijo que estaba extasiado, que era el momento más feliz de su vida”, comentó la actriz.



“Yo sigo adelante. Por supuesto que siempre lo voy a querer a Alejandro. Fue parte de mi vida y si me preguntan por esa etapa, respondo sin problemas”, agregó Miriam Lanzoni, asegurando que no le molesta para nada referirse a Alejandro Fantino.

Sin embargo, se puso en el lugar de Coni Mosqueira. “También entiendo que a su nueva la pareja puede no gustarle, o a la mía. No es el caso, yo si me llegara a casa nuevamente, lo invitaría”, consideró.



Por último, habló de su romance de siente años con Christian Halbinger, a quien conoció comprando ventanas para su casa. “Lo vi y me enamoré. Fue un flechazo y creo que él sintió lo mismo. No dejó de perseguirme nunca”, recordó.