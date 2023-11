Pablo Gorlero: “Quiero que entiendan que el musical es un género teatral más”

Pablo Gorlero está convencido de que el 20 de noviembre será una gran fiesta. ¿El motivo? Ese día se materializa un sueño: el primer Festival de Teatro Musical en la Ciudad de Buenos Aires. Él es periodista, director y, entre otros títulos, una Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña. Desde hace años, busca visibilizar el teatro musical en la Argentina y trabaja duro para que así sea. “Quiero lograr que todo el mundo, tanto artistas como espectadores, entienda que el musical no es show, es teatro y un género más. Es como el drama, la comedia, el grotesco…”, reconoce en diálogo con MDZ.

Cranea este encuentro desde antes de la pandemia y, al igual que muchos proyectos, quedó trunco. “No soy un gran productor y no tengo las posibilidades económicas de hacerlo y la gestación llevó tiempo porque solicité subsidios, mecenazgos, ayuda de privados y recién ahora pude concretarlo con un grupo de gente que también trabaja en el festival”, cuenta.

La programación no solo está compuesta por obras (de CABA y de algunas provincias), sino también por clases magistrales, talleres, desmontajes, charlas y mesas redondas. “Realmente es una oportunidad única para que la gente se encuentre con grandes artistas hablando sobre teatro musical, que es un tema buenísimo, y desde miradas que no son habituales”, señala.

'El funeral de los objetos' se presenta el martes 21 en el Teatro Border / Foto: Gentileza prensa

Asegura que en cada uno de sus trabajos trata de poner en escena lo que a él le gustaría ver y el FeTeMu, dice, es como un espectáculo para degustar. “Intento que la gente pueda disfrutarlo y, a su vez, aprender”, indica. Para la grilla se enfocó en la excelencia de las obras y su idea era recorrer todo el país en búsqueda de las mejores. Sin embargo, el tiempo apremió cuando finalmente llegaron los subsidios y la posibilidad concreta de realizar el festival.

“Recorrimos la Argentina, pero no como pensábamos -admite-. Me llevé sorpresas muy buenas. Hay elencos en distintas ciudades que son realmente de excelencia. En algunas ciudades se hace teatro musical sin pensarlo, se gesta una obra y sale musical. Eso me parece valiosísimo. Encontrar al musical como herramienta dramatúrgica, es realmente facilitador de un montón de cuestiones, emocionales y sensoriales, para el artista y el espectador. Está ocurriendo en muchos lugares”.

Y sobre las obras, Gorlero detalla: “Los espectáculos que hay de otras ciudades del país son realmente maravillosos y muy distintos a los que se suelen ver en Capital. Anarquía marítima, de Bahía Blanca, es una joya, es algo absolutamente distinto. La versión de Los Monstruos, de Mendoza, es totalmente diferente a la que se ve en Buenos Aires. Quisiera no tener corazón, de Tucumán, fue hecha especialmente para este festival. Mucho bardo y pocas nueces, de Mar del Plata, me interesó muchísimo porque, de algún modo, cruza el viejo sainete lírico argentino con el radioteatro de una forma muy actual”.

Claudia Racconto y Gonzalo Bendelé representarán a Mendoza en el FeTeMu con 'Los Monstruos' / Foto: Gentileza prensa

Lo que más lo enorgullece del FeTeMu, afirma, es su federalización y busca que en 2024 se nacionalice aún más. “Mi intención es que se vea en Buenos Aires lo que está pasando en todo el país. Esta ciudad es muy ombliguista y se está haciendo mucho en otros lados”, expresa.

Por último, sobre lo que viene, adelanta: “Mi afán es ir el año próximo a lugares donde se está gestando mucho, como por ejemplo La Pampa o Salta. Queremos que el festival crezca, que se pueda replicar una vez por año. Ahora vienen creativos de Perú, Estados Unidos y Chile a dar charlas, mesas redondas… La intención es que vengan también espectáculos de afuera”.

Para agendar

Inauguración: lunes 20, de 17 a 19, en el Distrito Arcos (Paraguay 4979). Entrada libre y gratuita. Con la participación de destacados artistas y los elencos de Matilda, Querido Evan, Como todos los días, Heathers y Avenida Q, entre otros.

A las 20:30, en la Usina del Arte (Caffarena 1), se presenta Algo de Luz (Para siempre). Concierto que reúne a Querido Evan y Casi Normales.

Del martes 21 al domingo 26, en Teatro Border (Godoy Cruz 1838), Teatro Ópalo (Junín 380) y Teatro del Pueblo (Lavalle 3636). La programación completa se puede consultar en las redes del Festival de Teatro Musical y las entradas para las funciones se consiguen en Alternativa teatral. Además, con la compra de un ticket se tiene acceso a las actividades paralelas.