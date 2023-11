La picante frase de Lourdes Sánchez sobre Luciano Castro, tras el escándalo con Flor Vigna

Luego de lo que fue la escandalosa pelea con Flor Vigna en el Bailando 2023, Lourdes Sánchez se refirió de manera muy filosa y definió muy picante a Luciano Castro, justo al lado de Sabrina Rojas, su ex mujer.



En el marco del debate por el video íntimo que Flor Vigna subió a las redes sociales con el actor, Ángel de Brito quiso saber la opinión de Sabrina Rojas, pero Lourdes Sánchez sorprendió con una tremenda frase.



“Está bueno que Flor piense que hay dos niños. Hay una nena de 10 años. No está bueno que lo vea a su papá metiendo las manos en las partes íntimas”, comentó Sabrina Rojas, apuntando directamente contra Flor Vigna.



No obstante, la vedette le restó responsabilidad a Luciano Castro en la viralización del video. “Yo no creo que ella se haya equivocado al subirla. Luciano se entera más tarde. Él ni siquiera tiene el Instagram abierto en su teléfono”, comentó.



En ese contexto, luego de que Flor Vigna revelara supuestos comentarios que Luciano Castro habría hecho en referencia a Lourdes Sánchez, la bailarina se puso picante. “Ah, yo pensé que era re chusma”, expresó.

Lourdes Sánchez se metió de lleno en el escándalo de Luciano Castro y Flor Vigna.



Ante este comentario, Sabrina Rojas volvió a intervenir para, una vez más, defender de cierto modo al actor. “No, sabés que no. Se entera de todo más tarde”, reiteró la vedette en el piso de LAM. “Parecía chusma”, insistió Lourdes Sánchez.



No conforme con la tremenda definición sobre el actor, Lourdes Sánchez siguió arremetiendo contra él. “Para mí es un chusma. Me da a señora de peluquería”, enfatizó la bailarina. “Desde que se separó, Luciano cambió un montón. Le agarró el viejazo”, acotó Yanina Latorre.