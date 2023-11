La angustia y preocupación de Julieta Zylberberg por el futuro del país

En una semana muy agitada por el balotaje del próximo domingo entre Sergio Massa y Javier Milei, muchos artistas se expresan públicamente a favor o en contra de uno o de otro. Ese es el caso de Julieta Zylberberg.



En una entrevista con La Nación, la actriz manifestó, además, su fuerte preocupación y angustia por el futuro de la Argentina, dejando en evidencia que uno de los dos candidatos no le gusta nada.

Todo comenzó en un tramo de la charla en la que Julieta Zylberberg se refirió a la televisión en la que ella se formó, en las ficciones que ya no se producen y en la industria nacional que, por ahora, no parece reactivarse.



“Me da tristeza que no haya nada ahora. En cada canal estaba la novela del mediodía, la de la tarde y la de la noche y el unitario. No sé qué va a pasar. Siento que estamos en una transición y espero que este reacomodo llegue a buen puerto”, comentó la actriz.



“Hay cosas buenísimas que se están haciendo, pero hay mucho menos trabajo. Hoy ponen cualquier cosa en la tele, ni la enciendo. No me interesan las propuestas. No sé quién es nadie, no tengo una cara de Gran Hermano ni nada. Y con las series me cuesta engancharme”, agregó Julieta Zylberberg.

En cuanto a lo que se viene en la Argentina, la actriz fue contundente en su reflexión. “Hoy estoy un poco preocupada por el futuro del país. Me parece gravísima la posibilidad maquiavélica que existe. Estoy atemorizada y me angustia que medio país vote una opción antidemocrática y fascista”, sostuvo.



La referencia de Julieta Zylberberg es para Javier Milei. En más de una oportunidad, la actriz se expresó a favor del Gobierno nacional. En ese sentido, remarcó cómo hace para contener la angustia. “Me focalizo en el bienestar”, cerró.