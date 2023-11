Cómo arrancó la historia de amor entre Florencia Peña y Ramiro Ponce de León

Hace diez años, Florencia Peña y Ramiro Ponce de León se conocieron en el casamiento de una de las mejores amigas de ella con el hermano de él. Si bien ya llevan una década juntos, en el comienzo hubo que remar.



Todo comenzó con la iniciativa del abogado salteño, quien le ofreció un daiquiri a la actriz, pero, llamativamente, después la terminó ninguneando. Por lo cual, fue Florencia Peña quien tuvo que dar el próximo paso para generar el acercamiento.



En el programa de Verónica Lozano por Telefe, la actriz y su marido contaron cómo fue aquel comienzo algo extraño en la fiesta de casamiento de la cantante Delfina Oliver y Freddie Ponce de León.

“Te acercaste, me preguntaste si quería un daiquiri, lo trajiste y no volviste más. A lo cual, ‘que si quiero la luna me la bajo’, fui yo a buscarte y te traje otro daiquiri”, le recordó Florencia Peña en la entrevista.



“Es tu parte salteña. Sos lento. Me ninguneaste, pero funcionó”, agregó la actriz, quien se había separado hacía muy poco tiempo de Mariano Otero, el padre de sus dos hijos mayores, Tomás y Juan.



Si bien en la boda no había pasado nada, al día siguiente Florencia Peña recibió un mensaje de Freddie de León. “Flor, mi hermano Rama está muerto por vos. Te va a llamar. ¡Atendelo!”, le dijo a la actriz y conductora.

El comienzo de la relación fue a distancia, entre Buenos Aires y Salta. Al tiempo, llegó la propuesta de casamiento. Fue en un hotel en donde estaban pasando unos días juntos. Ramiro Ponce de León le dio una bolsa con varias cajas. “Fijate qué podés hacer con todo esto, porque hubo unos arreglos de último momento”, le dijo. “¿Qué hiciste? ¿Bricolaje?”, respondió ella con su clásico humor.



Adentro de las cajas, más precisamente en una muy pequeña, encontró un papel escrito a mano en el que Ramiro Ponce de León le preguntaba si se quería casar con él. Allí, se puso de rodillas y le ofreció un anillo. Muy emocionada, Florencia Peña le contestó que sí.