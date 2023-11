Sergio Massa plantó una entrevista y el conocido conductor que lo había convocado reveló las filosas preguntas que pensaba hacer

A días del balotaje, Sergio Massa plantó a último momento una entrevista con Marcelo Longobardi, y el conductor optó por revelar las filosas preguntas que pensaba hacerle al candidato presidencial.

Mientras desde el entorno de Massa aseguran que la nota en cuestión no estaba pautada, Longobardi remarcó desde su ciclo Esta mañana (AM 630): “Teníamos prevista una nota hoy con Sergio Massa que no ocurrió, ni creo que vaya a ocurrir, por razones que desconozco. El argumento de la gente de Massa es que no estaba prevista tal nota; nosotros la teníamos en agenda como corresponde, y yo tenía por supuesto pila de preguntas para hacerle, algunas de las cuales comentamos inclusive ayer al aire, pero la nota se canceló. Una pena para los oyentes y también para Massa, que se ha perdido de hablar con nosotros”.

Marcelo Longobardi, el periodista que atravesó la cancelación de una entrevista con Sergio Massa. Foto: Cortesía Radio Rivadavia.

Luego, Marcelo Longobardi enunció los temas sobre los cuales pensaba interpelar a Sergio Massa. “Le iba a preguntar, por ejemplo, cuál iba a ser el rol de Malena Galmarini en el futuro gobierno, si él gana las elecciones. Por ejemplo, es una pregunta que no se le formuló hasta ahora: le iba a preguntar por qué razón el señor Fabián “Conu” Rodríguez que sigue estando en la AFIP, siendo que está denunciado por un fiscal con un asunto muy grave”, comentó el periodista.

Además, Longobardi había anticipado que iba a preguntarle a Massa por su vínculo con Carlos Maslatón, el economista liberal y que en un principio apoyó a Javier Milei y ahora milita por el actual ministro de Economía. De hecho, el mediático experto llegó a asegurar que el candidato de Unión por la Patria le financió la carrera política al líder de La Libertad Avanza.

“Massa lo bancó a Milei y a Espert con la inteligencia de que financiando a una fuerza liberal que les quitara votos a Juntos por el Cambio, el peronismo podría mantener el poder con él como presidente; pero además les facilitó personerías políticas, por eso muchos candidatos de Milei son de Massa”, había asegurado Maslatón en diálogo con Canal 26.

Por otro lado, Marcelo Longobardi contó que le iba a preguntar a Sergio Massa por su actual relación con Alberto Fernández. "O sea, ¿qué sabe Sergio Massa del presidente de la República?”, deslizó el conductor.

Sergio Massa no le dio una entrevista supuestamente pautada a Marcelo Longobardi. Foto: Noticias Argentinas.

Finalmente, Longobadi remarcó que quedó sin poder hacerle a Massa consultas recolacionadas con las esferas de la economía y la justicia. “Le iba a preguntar por el juicio político a la Corte Suprema siendo que había argumentado en el reportaje de Martín Sivak en el diario El País de Madrid, que el tema de la Corte no era un tema de campaña. Le iba a preguntar, siendo que él había dicho que iba a ser el presidente que derrote la inflación... Bueno, la pregunta era... ¿Cómo vamos? ¿Cómo viene con eso?”, reveló el periodista con cierta decepción por no haber podido dar con el candidato.