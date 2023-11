Axel: "Pisar el Luna Park es vibrar con una energía muy especial"

Luego de un 2023 con una agenda llena de conciertos, Axel tendrá un cierre de año finalizando su gira nacional con shows en San Juan (16/11), Mendoza (17/11), La Plata (18/11) y el gran cierre en el mítico Luna Park el próximo 25 de noviembre.

Con casi 25 años de trayectoria, Axel tiene en su haber una larga lista de éxitos y de canciones que lideraron los ranking de Argentina y de varios países de Sudamérica. El año que viene además de cumplir el cuarto de siglo en la música también celebrará las dos décadas de "Amo", la canción que integró el CD homónimo con el que recibió un disco de platino por las 40.000 copias vendidas.

En diálogo con MDZ, Axel adelantó todo sobre su próximo disco, contó quién escucha sus canciones antes de que salgan y vibró lo que será su vuelta al Luna Park tras 12 años.

Mirá la entrevista completa a Axel

Bajo la sombra de un Tala, árbol que Axel tiene en su casa, el cantante contó que vive "en medio del monte y procuro siempre vivificar el monte. A veces hay gente que llega al monte y dice, saquemos esto y quiero el pasto cortadito. Yo no. Yo llego al monte y quiero que el monte cada vez sea más monte. Y con el paso de los años de vivir en el mismo lugar, veo fotos viejas y digo, "wow cómo se está invadiendo el monte"".

Previo a sus espectáculos en Cuyo y en La Plata, la gira ya lo llevó a recorrer Salta, Jujuy, Tucumán, Río Gallegos, Bahía Blanca, Mar del Plata. "Bueno, al mismo tiempo combinando con Ecuador, con Colombia, con Chile, entre medio. Agradecido, de verdad, profundamente, porque en un contexto social difícil en Argentina en todos los conciertos estuvieron las entradas agotadas. De hecho, en algunos, hasta hicimos doble función al mismo día porque se agotaban", dijo Axel a MDZ.

La última presentación de Axel en el Luna Park fue en el 2011.

- ¿Es especial volver al Luna Park?

- Pisar ahí es vibrar una energía muy especial. Es una gran alegría regresar después de muchos años, porque la última vez que hicimos Luna Park fue en noviembre del 2011 presentando el disco "Un nuevo sol". Entonces volver es muy emocionante y yo sé que para la gente también. Va a ser una ceremonia,un concierto de mucha conexión y de mucha sanación.

- El repertorio tiene canciones fijas...

- Hay un montón de canciones que son inevitables y que yo no las quiero evitar tampoco. Pero a mí me gusta siempre también tocar lo nuevo. A mí me gusta y van a estar en el Luna, "Efecto Dominó", "Somos lo que fuimos", "Humano", "Cambiar el destino", entre tantas. Las canciones que son nuevas también, por supuesto. Va a haber dos escenarios, va a ser un concierto increíble con una muy linda producción.

- Se cumplen 20 años de "Amo" y 25 de tus inicios. ¿Los números redondos significan algo para vos?

- Obviamente que significan y eso merece una celebración o algo.Tengo una idea ahí por los 20 años de "Amo", hay una idea dando vueltas. Pero bueno, paso a paso. Lo primero es sacar el disco que sale ahora en marzo-abril, que lo debo hace tiempo porque hace un año vengo prometiendo el disco y no lo estoy sacando. Ya está el repertorio definido, ya está todo en proceso de producción y grabación. Así que en marzo-abril saco el disco y después tenemos todo el 2024 para celebrar los 20 años de "Amo". En el 2024 Axel cumplirá 25 años en la música.

- ¿Por qué se demoró el disco?

- Primero por la pandemia y porque en los últimos años la industria ha sufrido como muchos cambios muy vertiginosos, pero no dejé nunca de sacar canciones. Yo saqué ese tiempo, "No es mi despedida", "Solo por hoy", "Somos lo que fuimos" versión con La Konga. También saqué una colaboración con Alberto Plaza en Chile. Es decir, sacamos canciones y yo podría decir, b"ueno, con todo eso hago un disco, pero no". El nuevo disco será con todas canciones nuevas salvo "Humano" y "Efecto dominó", pero después hay diez que son completamente nuevas.

- Después de tanta trayectoria, casi 25 años, ¿te sigue dando adrenalina sacar un disco nuevo?

- Sí, obvio, adrenalina y te llena de ilusiones ¿Viste? ¿Cómo reaccionará la gente? ¿Tocará muchos corazones? ¿Identificará muchas historias? ¿Gustará? porque uno inevitablemente, de alguna forma, si bien hago música para mí, para mi propio placer, también me gusta que a la gente le guste lo que hago. Así que… sí, sí, y en cada concierto tengo nervios, un nudo en la panza. Por supuesto, con la tranquilidad del oficio, de tantos años de trayectoria que te da tranquilidad porque hay cierto aplomo, pero eso no significa que no sienta en cada concierto nervios.

- Cuando se te ocurre una canción, te inspirás o lo que sea, ¿hay alguien a quien se lo muestres primero?

- Sí, pero depende. Por ejemplo, si esa canción la escribí para alguien, que muchas veces pasa, se lo muestro a esa persona a ver cuál es su reacción. Se lo muestro a mi manager, a alguien de la discográfica que tengo más confianza, a alguien de mi equipo, a mi primo Fede que labura conmigo. Y me gustan las devoluciones. A mis hijas les quemo la cabeza con mis canciones. Axel ha trabajado en la televisión en distintos países de América.

- ¿Les gusta? ¿Dicen, "qué bueno, papá" o "salí de acá"?

- A veces sí, a veces no jaja. Porque, viste, a veces ellas quieren cosas más dinámicas. Entonces cuando les muestro una balada, dicen, "uy, papi, dale una balada otra vez". Entonces cuando les muestro "Efecto Dominó" les encanta y me dicen: "Me copa. Vamos, papá, sí, me re copa". El otro día la escuché escuchando baladas y les dije "ah, mirá, ¿cómo? ¿No es que no le gustan las baladas?". "No, pero papá, es Olivia Rodrigo, es en inglés" jaja. Así que tengo que cantar en inglés para que me escuchen, parece más cool jaja. Pero bueno, nada, son niñas.

- "Celebra la vida" es una canción que se suele usar en eventos, casamientos, cumpleaños, aniversarios, gente que está pasando momentos difíciles de salud. ¿La veías por ese lado o fue como que se fue dando todo ese significado en la canción?

- Se fue dando solo. La compusimos con Nicolás Urquiza, una persona con quien me juntaba a componer en ese momento. Me gustaba mucho el espíritu y era la primera canción folclórica- pop que iba a sacar y me gustaba eso porque yo de chico cantaba mucho folclore. Si bien siempre me gustó el pop y lo melódico, el folclore siempre estaba muy presente en mí. Y bueno, "Celebra la vida" era una canción que tenía esto de festivalera, el mensaje era lindo, pero no pensé que iba a impactar tanto como impactó. Es más, no me quiero adueñar de la frase "celebra la vida", pero yo a partir de la canción, una frase que no se usa en muchos lugares de ningún lado, empecé a ver campañas en televisión, remeras que decían "celebra la vida" y un montón de cosas. Dije, ¿será por la canción mía? Porque antes nadie usaba la frase celebra la vida y ahora un montón de gente, pero bueno, es muy hermoso.

Mirá el video de Celebra la vida

- ¿Y vos con qué celebrás la vida? ¿Qué te lleva a celebrarla?

- Los momentos compartidos con mis hijas, por supuesto. Y poder seguir haciendo música, que es lo más lindo que hay. Es motivo de celebración estar arriba en el escenario con gente adelante.