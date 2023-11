Ángel de Brito reveló que un reconocido periodista se irá del país

Este martes en Los Ángeles de la Mañana (LAM), Ángel de Brito reveló que un importante comunicador abandonará el país por un tiempo por cuestiones laborales. "Se va del país a trabajar dos meses, a México. Va a hacer podcast que tienen que ver con la historia", comentó el conductor.

Se trata del periodista y exconductor de Intrusos, Jorge Rial. "Lo producen en México. Su productora y una empresa de México, van a hacer historia latinoamericana", detalló de Brito.

El periodista de espectáculos reveló que Jorge Rial dejará el país por dos meses. Créditos: captura de pantalla Youtube LAM.

Asimismo, leyó el mensaje del periodista de C5N donde le contó a Ángel cómo será este nuevo proyecto: "'Me voy dos meses a México a laburar, produciendo podcast para México y Colombia, en principio. El primero lo estreno en enero y también una miniserie. Pero no me quedo a vivir allá. El primero es sobre el robo de la espada de Bolívar'".

Hace algunos días, Marina Calabró en su columna de Radio Mitre, comentó que Jorge Rial se sumaría al equipo de Eltrece y este rumor comenzó a esparcirse por todos lados. Finalmente, este martes en el programa, Ángel de Brito contó que en la conversación que mantuvo con el periodista, Rial le dijo que no será parte de este canal.

El periodista no dio detalles de lo que sucederá en C5N.

"Había rumores de que Jorge iba a canal 13, salió publicado en algunos lados. Le pregunté por eso y me dijo 'leí también los rumores pero nada. Ya no estoy para esa liga'", dijo el periodista de espectáculos. La gran incógnita es si seguirá trabajando en C5N con el programa Argenzuela.