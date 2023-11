Nancy Pazos rompió en llanto tras las declaraciones de Victoria Villarruel: "Esta mujer es peligrosa"

Nancy Pazos no pudo contener su angustia mientras debatía en A la Barbarossa (Telefe) sobre los dichos de Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, sobre el aborto en Argentina: "Hay mujeres que están abortando chicos a término", expresó.

"Nosotros somos pro vida, para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto, sobre bases científicas y sobre argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la discusión de la ley en el 2020", afirmó en charla con Diego Sehinkman en TN.

La indignación de la periodista llegó a tal punto que no pudo contener las lágrimas. "No puedo, porque no sabés lo que luchamos las argentinas por esto, entonces me da mucha impotencia, pero mucha impotencia, que se vaya para atrás", comenzó expresando visiblemente afectada.

Luego, Pazos desmintió los dichos de Villarruel: "Quiero decirles que esto es mentira, pero además no solo es mentira, es una hija de putez, lo tengo que decir en estos términos, porque además la ley se debatió en las dos cámaras y se debatió dos veces, fueron todos los científicos, fue todo el mundo a debatir esta ley".

"Y fue realmente una concientización porque en un país católico como este, no fue sencillo lograr ese derecho para las mujeres. Claramente lo que está haciendo es psicopatear a un montón de gente que no cree... Es una mentira garrafal, usa una mentira letal. No es cierto que en este país aborten chicos a términos, es mentira, no pasa, no está pasando, ni pasó", agregó Nancy.

"Es aberrante, jugar con esto es aberrante. Jugar con los derechos... viene por los derechos, esta mujer sí es peligrosa. Sorry, lo tengo que decir así y está bien, queda claro que no la pienso votar", concluyó.