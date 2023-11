Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su romance en pleno Bailando 2023

Hace algunos días atrás, se comenzó a rumorear que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, participante del Bailando 2023, estaban saliendo. Luego el panorama se fue aclarando a través de algunas publicaciones del conductor junto a la modelo peruana y últimamente se los ha visto muy juntos.

Este lunes, Milett Figueroa se presentó en la pista del programa junto a Gabriel Rentería y Locho Loccisano para la salsa de a tres y fue consultada sobre su relación con el empresario.

Mirá el momento en donde Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirman su romance

"Viste que ahora la gente joven no se pone de novia. Primero, son 'exclusivos', es como decir 'no somos novios, pero somos exclusivos. No voy a conocer a nadie más, no voy a contestar más mensajes, no voy a hablar por Instagram con nadie más'. ¿Ya están en esa etapa de exclusivos o no?", preguntó Pampita. Figueroa se limitó a contestar hasta que supiera la respuesta de Tinelli, a lo que el conductor respondió que "sí" y después la bailarina dijo que "también".

El inesperado beso de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa. Créditos: captura de pantalla Youtube el Bailando.

"Esto recién empieza, ya te está mandando, ojo. Te está poniendo los puntos acá en vivo", le dijo Ángel de Brito al conductor. Luego, Milett Figueroa aclaró: "No hay nada más lindo que la libertad de saber escoger dentro de una relación. Cuando estás soltero también. Hay que darle libertad a la persona, porque sino es como que conoces a alguien con alas y se las cortas".

Más tarde, Marcelo Tinelli salió unos minutos del estudio para conversar con Momi Giardina, con quien hace unas semanas fue vinculado, y se encontró con Figueroa, a quien le robó un beso y fue captado por las cámaras del programa.