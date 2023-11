Laurita Fernández ventiló sin vueltas su peor "chasco" sexual: "Era muy..."

El sábado 11 de noviembre, Laurita Fernández fue una de las invitadas a PH Podemos Hablar. Y en su paso por el programa de Telefe, la conductora de El Nueve repasó su historial amoroso y sacó a la luz la peor experiencia que tuvo con un hombre en un encuentro sexual ocasional.

La consigna era “los que se llevaron un chasco en la intimidad” y Laurita dio un paso al frente en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff. “Mi historia… tengo varias. Me pasó que yo tengo algo con la limpieza...”, arrancó la rubia, dando a entender que hay ciertas cuestiones estéticas que prioriza al momento de tener sexo.

“Es algo mío, es un mambo mío…”, se atajó Laurita Fernández antes de contar la mala impresión que le causó un hombre al verlo desnudo, completamente “al natural”, como si las maquinitas de afeitar no existieran.

“Era muy peludo…todo. Y yo no sé si me bancaba tanto pelo”, se sinceró la blonda y concluyó que esa característica física terminó jugando en contra y ganándole a la pasión en ese momento: “Me costó, no la pasé tan bien”.

El productor Claudio Brusca es el actual novio de Laurita Fernández. Instagram Laurita Fernández.

Laurita Fernández recordó su primer encuentro con su novio, Claudio Brusca

De novia y muy enamorada del productora Claudio “Peluca” Brusca, Laurita contó en su paso por Noche al Dente cómo fue su primer intercambio de palabras al conocerse en el marco laboral cuando arrancó con la conducción de Bienvenidos a bordo.

“Yo llegué nerviosa y ansiosa, obviamente, era un programa nuevo y que venía haciendo Guido (Kaczka). Mucha responsabilidad si salía mal”, recordó. “Cuando llego, lo primero que le pregunto es por la rutina, como para ir viendo cómo es la cosa. Me dice ‘¿qué rutina?’”, avanzó.

Laurita y Peluca se enamoraron trabajando juntos. Instagram Laurita Fernández.

“‘¿Cómo que no hay rutina’ y él me dijo ‘no, vos tranquila andá sintiendo el programa’. Te digo tres o cuatro cosas y vos andá fijándote. Le digo ‘pero mirá yo no trabajo así' y me contesta ‘yo no te elegí'. Así, el primer día, horrible”, repasó Laurita ese primer encuentro con quien hoy es su pareja.