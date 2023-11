La panelista de canal América que desató polémica al reclamar la legalización de la venta de órganos

La panelista Fernanda Iglesias levantó gran revuelo en las redes sociales luego de manifestarse a favor de la venta de órganos, una de las polémicas iniciativas de campaña de Javier Milei. La integrante del icónico programa de chimentos LAM dijo al aire de canal América, que dicho procedimiento "debería ser legal".

Mientras hablaban sobre el caso de la ahijada de Sandra Mihanovich, Sonsoles Rey, que necesita un tercer trasplante de riñón, Fernanda Iglesias habló de la legalización de la venta de órganos, una de las polémicas propuestas de campaña de Javier Milei.

Luego, la integrante de LAM contó que Pachu Peña se había ofrecido como donante de Sonsolez Rey, pero no fue posible ya que el humorista es diabético. A su vez sobre el procedimiento de la donación de órganos, Fernanda Iglesias terminó avalando la venta de órganos al sostener: "En el amparo hay que demostrar una donación altruista, que no hay dinero de por medio porque es ilegal. Y la verdad es que debería ser legal, yo creo. Porque si no no podés ayudar a alguien...".

Tras la viralización del comentario de Iglesias, a la integrante de LAM le llovieron las críticas, y ella desafió picante desde su cuenta de X: "No sabía que tenía tantos seguidores kirchneristas. Qué plomo. Déjenme de seguir y chau".

Fernanda Iglesias dejó en claro su apoyo a Javier Milei. Foto: X @ferigleok.

Este lunes, tras el debate entre Sergio Massa y Javier Milei, Fernanda Iglesias había dejado en claro su apoyo al líder de La Libertad Avanza al anticipar: "Voy a votar a Milei, no porque me guste pero porque no quiero que gane Massa. Y me chupa los ovarios todo lo que me digan así que ni se gasten. Así es la democracia".