La palabra de Pablo Echarri tras ser acusado de recibir una millonaria cifra para entrenar a Sergio Masa en el debate con Javier Milei

En las últimas horas, surgió el rumor de que Pablo Echarri habría cobrado 15 millones de pesos por asesorar a Sergio Massa en el debate con Javier Milei, y ahora el actor hizo su descargo sobre la versión y fue categórico a la hora de expresar de que la acusación es una "operación burda".

En redes sociales, circuló una falsa factura que se le atribuyó a Pablo Echarri, con la presunta firma del actor a AYSA, la entidad que dirige Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa. El monto que figura en la presunta boleta se acerca a los 15 millones de pesos, en concepto de un supuesto entrenamiento actoral al candidato de Uniión por la Patria para el debate que tuvo lugar el domingo con Javier Milei.

La falsa factura que le atribuyeron en las redes sociales a Pablo Echarri. Foto: Captura Instagram.

En diálogo con Erneste Tenembaum en el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos 89.9), Pablo Echarri desmintió categóricamente el rumor. "Por supuesto que no lo entrené. Primero dudo que Sergio Massa necesite algún tipo de entrenamiento. Creo que yo necesitaría algún tipo de coacheo de Sergio para cuestiones políticas", remarcó el artista.

Mientras que sobre la factura falsa que circuló en las redes con su nombre, Echarri explicó: "Uno podría llegar y averiguar en AFIP a qué clase de categoría estoy inscripto yo, que soy responsable inscripto. Pero a la vez es una factura de monotributo con 14 millones de pesos, que excede el monto como para entrar en una categoría del monotributo. Era una especie de flyer hecho con cualquier programa de diseño gráfico. Pueden dar por hecho que es una noticia falsa. Yo me enteré el domingo por Nancy, que tiene Instagram, y le pedí que lo desmintiera y lo hizo, pero evidentemente no fue suficiente esa desmentida".

Finalmente, al explicar por qué no salió antes a desmentir la versión sobre en entrenamiento actoral a Sergio Massa, Pablo Echarri comentó: "Estaba con mucho trabajo y este tipo de operaciones ya no influyen en mi estado de ánimo. Antes trataba de bajar la bronca que me cruzaba y tardaba un rato largo en desmentirlo. Como ya no me sucede esto y estas operaciones son verdaderamente burdas, siento que hay como un acuerdo para quienes los dan por hecho y quisieran que esas noticias sean reales".