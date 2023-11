Soda Stereo y Gustavo Santaolalla obtuvieron un importante reconocimiento en una gala especial de los Premios Grammy Latino

No sólo somos los campeones del mundo, en lo que respecta al fútbol, sino que también nuestro país ha logrado sobresalir en otros ámbitos, como en el de la música. Este domingo 12 de noviembre, se realizó una gala especial para reconocer a los mejores creadores latinos, previo a los Premios Grammy Latino que se llevarán a cabo el próximo jueves 16 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), ubicado en España.

Soda Stereo y el compositor Gustavo Santaolalla asistieron a la velada donde otros artistas latinoamericanos fueron parte, como Simone Bittencourt de Oliveira; Alex Acuña; Carmen Linares; Wisón Torres, y otros más. Los músicos recibieron el "Premio a la Excelencia Musical".

Soda Stereo fue una de las bandas elegidas para este evento. Créditos: Instagram Latingrammys.

La banda de rock que tuvo como líder a Gustavo Cerati y que se encuentra compuesta por Zeta Bosio y Charly Alberti había compartido la novedad a mediados de julio a través de un video, donde se mostraron muy agradecidos por el reconocimiento.

Los integrantes de Soda Stereo enviaron "amor y cariño", en la premiación, a todas las personas que han colaborado en el "grandísimo trabajo" que está detrás de este premio en el que han recordado a Gustavo Cerati, quien falleció en el año 2014.

Gustavo Santaolalla ha participado en varios proyectos cinematográficos y musicales. Créditos: Instagram Latingrammys.

Por otro lado, Santaolalla fue presentado como "integrante en los 70 del supergrupo de jazz-rock Weather Report y es uno de los más influyentes productores de la historia del rock latino". Cabe destacar que el músico ha participado con sus composiciones para importantes series y películas, como The Last of Us; Jane the Virgin; y Secreto en la montaña. Además ha colaborado con varios artistas musicales.