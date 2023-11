La reacción de la ex de Luis Ventura ante los románticos posteos de Fabiana Liuzzi

En los últimos días, Fabiana Liuzzi dio a entender lo que hace años se sospechaba: que con Luis Ventura, el padre de su hijo Antoñito, mantienen una relación amorosa. Y Estelita Muñoz, ex esposa del conductor de Secretos Verdaderos, reaccionó de inmediato con un sugestivo posteo.

La ex vedette cordobesa dio cuenta de una vida familiar en común con el periodista a través de sus historias de Instagram, desde donde compartió una postal de hace unos años que habla por sí misma.

Fabiana Liuzzi blanqueó su relación con Luis Ventura con este posteo revelador.

“Qué lindo recuerdo. Esta foto es en el parque de la casa de una de mis hijas. ¡Qué hermosas vacaciones! Siempre tan simple, él, y siendo un grande”, expresó Fabiana Liuzzi con un corazón rojo de amor, al subir una foto de Luis Ventura donde se lo ve muy sonriente y de entre casa, con regalos para la familia.

Así, Fabiana confirmó lo que ni ella ni Ventura se atrevían a blanquear en público, ya que, al menos hasta ahora, sólo se referían a su relación como papás de Antoñito, quien tiene necesidades especiales ya que vive con secuelas neurológicas por haber nacido prematuro, en abril de 2014.

Fabiana Liuzzi suele mostrar fotos de Luis Ventura y su hijo Antoñito. Instagram Fabiana Liuzzi.

¿Y qué hizo Estelita Muñoz a la par de este revelador posteo de Liuzzi? La ex panelista de El run run del espectáculo, aprovechando el estado del clima, compartió una foto desde su casa, en Lanús Oeste, acompañada de sus perros.

Recostada en una cama, Estelita se mostró sonriente y eligió de fondo una canción popular infantil: “Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva”. Un gesto que se leyó como una sutil chicana a Fabiana Liuzzi, la mujer que, para ella, signó el escandaloso final de su matrimonio con Ventura.

El posteo de Estelita Muñoz tras la foto reveladora de Liuzzi. Instagram Estelita Muñoz.

Fabiana Liuzzi habló de su relación con Luis Ventura

"El tiempo va acomodando las cosas, todo cae por su propio peso. Me asombré de mi capacidad de perdón y de paciencia. Me descubrí con muchas capacidades que no conocía", contó Fabiana Liuzzi este año, en su paso por LAM.

En referencia a su relación con Ventura, la rubia dijo “no poner títulos”. "Creo que cada persona tiene su tiempo. La vida te va llevando por distintos caminos y uno colabora con la vida. Yo siempre me hago cargo de lo que hago, no de lo que mienten sobre mí", aseguró en esa oportunidad.

Luego, en una aparición en Mañanísima, Liuzzi decidió ahorrarse comentarios sobre Ventura: "Estoy en familia, siempre estuve así. Pero igual, imaginate que no voy a estar flameando una situación que es mía, íntima, por eso elijo no responder".