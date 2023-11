Flor Vigna se disculpó por el video íntimo que subió con Luciano Castro

En los últimos días, Flor Vigna fue el centro de las críticas. La cantante compartió en sus redes sociales un video íntimo junto a Luciano Castro, su actual pareja. Las imágenes despertaron un sin fin de cuestionamientos.

La polémica fue tal, que hasta Sabrina Rojas, ex pareja del actor, se mostró indignada por lo sucedido. "Está bueno que Flor, que es quien sube la foto por eso apunto a ella, piense que hay dos niños de 10 años que no sé si está bueno que vean a su papá ponerle las manos en sus partes íntimas", expresó en LAM (América TV) haciendo referencia a sus hijos.

"Yo no creo que ella haya subido eso porque se equivocó", agregó picante. "Me parece que es un montón y estaría bueno que Flor tenga como consideración que hay dos niños y no está bueno. También, ella se entrega en bandeja al bardeo cuando no lo necesita", finalizó la modelo sin vueltas.

Luciano Castro y Flor Vigna.

Tras las fuertes repercusiones por lo sucedido, fue la propia Vigna la que se disculpó en sus redes sociales y aclaró que todo fue un error. "Fue todo antes de este show, estaba muy nerviosa. Lucho estaba de gira y yo moría de amor, lo extrañaba mucho y quise subir un video nuestro, y cortarle la parte que no iba", comenzó explicando.

"No se porque por error se subió solo esa parte al final. Cuando terminé el show y me di cuenta me quería matar y lo borré al toque, pero ya lo habían agarrado de todos lados", agregó.

"Esta era la parte del video que quería poner. Entre la gira y los laburos de los dos no extrañamos mucho, y a veces un videito te ayuda a sentirte más cerca", en referencia a la parte del video que quiso compartir.

"Perdón por el error y gracias a los que siempre están mandando su linda energía", concluyó.