El Polaco atraviesa un duro momento personal: la devastadora noticia que recibió

El Polaco enfrenta un duro momento personal tras recibir en las últimas horas una triste noticia. En medio del escándalo por la separación con Barby Silenzi, el artista confirmó que murió la pareja de su padre, Jorge Carlos Cwirkaluk.

"Fuiste una gran compañera de mi viejo. Dista la vida por él, ahora están juntos", expresó en sus redes sociales.

Recordemos que en junio de 2021, El Polaco perdió a su padre. En ese doloroso contexto, el artista lo despidió con emotivas palabras: "1961-2021 Mi gran ídolo... El más grande de mi mundo... Nunca te voy a olvidar... Ni nadie de nuestra familia...". Desde ese momento, el músico continúo manteniendo un gran vínculo con la mujer que estuvo junto a Jorge hasta sus últimos días.

Barby Silenzi anunció su separación de El Polaco

El pasado domingo 5 de noviembre, Ángel de Brito anunció en X (anteriormente Twitter) la separación de Barby Silenzi y El Polaco. Sin embargo, el cantante, que se encontraba invitado al programa de Juana Viale, desmintió al conductor de LAM y comentó que sólo están atravesando una crisis.

Pero la versión de Barby Silenzi no coincidió con la del músico. La influencer habló con Guido Zaffora en Estamos Okey y le comentó detalles de su ruptura.

Barby junto a El Polaco.

"Esto es información que me llegó hace un ratito nada más. Le pregunto a Barby y me dice que lo que le enoja tiene que ver con que El Polaco mintió, mintió con respecto a la relación actual de ellos dos", fue la primera información que brindó el periodista.

Y agregó: "Dice que ellos no están distanciados como dice El Polaco, no hay una distancia. Barby me confirmó que están separados. No están distanciados, están separados. Me dice: 'no sé por qué él dice eso. Me restringió y no sé por qué me restringió. Me da risa, te juro. Qué se yo, le hará bien hacer eso'".