Denise Dumas sorprendió con la posibilidad de abrir la pareja con Campi

Hay una tendencia de estos tiempos que ya comienza a dejar de ser un tema tabú: el de las parejas abiertas. Sobre esto habló en los últimas días Denise Dumas, quien sentó su postura con respecto a su relación con Martín Campilongo, más conocido como Campi.



Sucede que, en su visita a Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David en la pantalla de América, la actriz y conductora hizo mención a la obra que está por estrenar, titulada Somos Nosotros, que aborda el tema.

Denise Dumas y Campi.



En ese sentido, en el ciclo de América le preguntaron a Denise Dumas si existe la posibilidad de que, en algún momento, puedan abrir la pareja con Campi. La invitada fue tajante en su respuesta.



“Yo no podría. Y justo mi personaje coincide un poco con mi pensamiento. A mí me costaría un montón que vengan a hacerme ese planteo”, comentó Denise Dumas, que protagoniza Somos Nosotros y además conduce El Debate del Bailando.



En este contexto, Pamela David le preguntó si en algún momento se había mencionado la posibilidad de abrir la pareja. “No, nunca. Yo el primer día le dije: ‘Esto es así; sino, no es’. Fui clara”, contó Denise Dumas.

Asimismo, la conductora del Debate del Bailando 2023 explicó cuáles son los motivos de su fuerte negativa a tener una relación un poco más abierta y confesó el costado más inseguro de su personalidad.



“No podría porque me lo tomaría muy personal, como muy que si necesitás otra persona es porque yo… Lo enfoco mucho en mis inseguridades. Creo que a mí no me haría bien”, concluyó Denise Dumas.