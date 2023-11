La Joaqui mostró el lujoso producto de 300 mil pesos que lleva siempre en la cartera

Sin duda, el último tiempo para La Joaqui fue de una explosión impresionante en su carrera. La cantante de RKT pegó un gran salto en su carrera, llegó a la televisión, como jurado de Got Talent y fue invitada a la tapa de Los Personajes del Año de la revista Gente.



Ahora, la popular artista sorprendió a todos al mostrar lo que lleva en su cartera, principalmente un producto que, sostiene, no puede faltar nunca y que tiene un elevadísimo costo de adquisición.

La Joaqui está pasando por su mejor momento artístico.



En ese contexto, La Joaqui contó que nunca le falta la billetera, por empezar. “Una reina se paga la vuelta sola, yo no necesito que nadie me mantenga”, comentó con mucha ironía, picardía y simpatía.



No obstante, lo que más sorprendió fue la revelación de uno de sus mayores secretos: la cantante sacó de su cartera su perfume favorito, uno de Tom Ford. Se pudo ver que se trata de un Eau de Soleil Blanc, que tiene un costo de 330 mil pesos.



El perfume preferido de La Joaqui es una fragancia de la familia olfativa ámbar florar unisex. Las notas de salida son pistacho, bergamota, cardamomo y pimienta rosa; en tanto que las notas de corazón son nardos, ylang-ylang y jazmín. En cuanto a las notas de fondo, son coco, ámbar, haba tonka y benjuí.

La Joaqui mostró el costoso perfume que lleva en su cartera.



Ante esta revelación de la cantante, no tardaron nada en llegar las críticas en las redes sociales, en donde le cuestionaron de manera muy dura el altísimo precio que paga por el perfume que lleva en su cartera.



“Y yo refregándome con la revista de cosméticos”, “¿su mayor secreto? Hace unos años ni sabía lo que era un perfume. Que deje de caretear esta mina”, “la verdad es que se le subieron los humos” y “Por más que uses eso, no te va a volver fina” fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.