Cuál es el periodista de Telefe que lloró porque no lo mandaron a cubrir la guerra

El conflicto entre Israel y Hamas, que tiene el poder en Palestina, tiene en vilo al mundo. La Argentina no es la excepción, tanto es así que algunos canales, enviaron periodistas a cubrir la guerra.



Anteriormente, había sucedido lo mismo en Ucrania, con la invasión rusa. Uno de los canales que envió un equipo periodístico fue Telefe. Uno de los periodistas estrella del canal confesó que, por no haber podido ir, se quedó llorando en la calle. Él es Nacho Girón.

Nacho Girón contó que se quedó llorando cuando no pudo viajar a cubrir la guerra.



En una entrevista con el diario La Nación, contó cómo fue ese momento de frustración en su carrera. “Siempre me gustó cubrir conflictos bélicos. He estado en la Franja de Gaza y había sido designado para cubrir la guerra en Ucrania para Telefe, pero no se dio”, confesó.



“Cuando estaba en el vehículo que me llevaba al aeropuerto, llegó el resultado de mi PCR de Covid que certificaba que era positivo asintomático, con lo cual me tuve que quedar en Buenos Aires”, recordó Nacho Girón.



Sobre cómo repercutió esa situación decepcionante para él, el periodista fue muy gráfico. “Lo sufrí mucho, porque si algo me gusta es estar en los campos de batalla. Estaba tan triste que me quedé llorando en una calle. La gente pasaba y me miraba”, reveló.

Nacho Girón habló de su frustración por no podir ir a cubrir la guerra.



“Viajó Guillermo Panizza, quien hizo una excelente cobertura”, agregó Nacho Girón, quien aprendió, además, que en la profesión del periodismo muchas veces se puede ganar, pero otras también perder.



En ese contexto, contó cuál fue la retribución que le llegó en su carrera luego de aquella imposibilidad de cubrir la guerra. “Fue una nota que rebotó un montón. Como al deportista de elite, a veces te golean y otras te sale bien”, cerró Nacho Girón.