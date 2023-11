Roly Serrano reveló el grave problema que tiene con el sobrepeso: "Mi cuerpo empezó a..."

Roly Serrano es sin dudas uno de los actores más carismáticos y queridos del mundo del espectáculo. Supo ganarse el cariño del público no sólo por sus grandes trabajos sobre el escenario y delante de las cámaras, sino también por su historia de vida y sus valores como persona. Pero su historia con el sobrepeso ha sido un tema desde hace años.

Si bien combate contra esta situación de salud desde hace tiempo, Roly Serrano es sinónimo de resiliencia. La vida siempre se la ha puesto difícil, con varios obstáculos por afrontar, sin embargo logró superar cada uno de estas pruebas.

Roly Serrano está al frente del unipersonal Rolando desde hace unos meses.

Dentro de todas las situaciones difíciles y delicadas que pasó, la muerte de Claudia, quien fue su pareja durante 20 años, fue el golpe de vida más duro que debió afrontar. Y ahora, mientras recorre el país con el unipersonal Rolando, el intérprete habló de ese costado profesional que tanto se conoce pero también de su salud.

Primero habló sobre cómo surgió la idea de su actual espectáculo: “Entre la cuarentena, la pandemia. Pero el año pasado volví de la temporada y de pronto me hackearon las cuentas y me sacaron todos mis ahorros, me quedé como dentro de un grito en bolas y sin documentos”.

“Pero eso devino en una actitud reflexiva, de pensar un momento y decir para qué tanto, si en definitiva uno se pierde un montón de cosas solamente por trabajar y ahorrar y todo eso”, agregó.

Luego, Roly Serrano habló de sus inicios y lo difícil que siempre fue ir sobreponiéndose: “Desgraciadamente no tuve una familia durante toda mi vida. Inclusive yo a partir de los 13 años empecé a vivir solo en la calle y crecí así hasta que pude acomodarme, aprender, crecer y lograr sobrevivir. Hablamos de la famosa resiliencia”.

Roly Serrano habló de su batalla contra el sobrepeso.

Luego hizo foco en su sobrepeso: "No es una batalla o una guerra que yo haya ganado; es continua, todos los días es un tratar de lograr estar mejor porque ya mi cuerpo indudablemente se empezó a resentir, tuve que operarme de cadera, ahora no tengo bien las rodillas. No es una lucha fácil pero la estoy dando".

Sin embargo, más allá de todas las duras situaciones que ha pasado y más, Roly Serrano no se arrepiente de todas las experiencias vividas: “Tuve una muy buena vida y si algo hice mal, lo considero un aprendizaje que me hizo cambiar, modificar y mejorar”.