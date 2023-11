La grave acusación de Flor Vigna contra Yanina Latorre y LAM

No son días muy pacíficos para Flor Vigna, ya que, a su cruce con Santiago Sposato, movilero de LAM, también le sumó una fuerte discusión con Yanina Latorre en el Bailando 2023. Todo en América, todo en familia.



Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli, aprovechando que Yanina Latorre estaba en el streaming del Bailando 2023, comenzó prendiendo la mecha con un comentario provocador. “Yani te puede tirar un misil de una y ya quedaste tocada”, le dijo a Flor Vigna.



“Yo estoy muy segura de todo lo que hice a mis 29 años. Y si quieren decir la verdad, estoy segura de todo. Ahora, si van a inventar, como inventan mucho en el programa en el que está la señorita…”, contestó la bailarina y cantante.



Como era de esperarse, Yanina Latorre no se quedó para nada callada y le respondió inmediatamente. “No, no, no. En nuestro programa si hay algo que no se hace es inventar. Y sobre vos no inventamos nada. No te atajes”, contestó.



“Sí, te juro. Una vez cuando estaba en Masterchef, vos, que sos muy hermosa y otras cosas que hablamos muy lindas, dijiste que me habían despedido”, le recordó Flor Vigna. “¡Y es verdad!”, retrucó Yanina Latorre.

Flor Vigna y Yanina Latorre protagonizaron un escándalo en el Bailando. Foto: captura de TV.



“No, mi amor. Yo estaba invirtiendo todos los ahorros en mi música y es tan feo ver cómo con una mentira, por el hecho de decir algo…”, continuó la participante del Bailando 2023. “No, me lo dijo la producción”, se defendió Yanina Latorre.



Allí, Flor Vigna siguió negando el comentario de la panelista de LAM. “No, si yo los quiero a todos. Me siguen llamando”, aseguró. “Nada es inventado, corazón. Trabajamos mucho y damos mucha información, en serio. Por eso hace nueve temporadas que nos va tan bien. Números uno, líderes en el rubro. Nos miran todos”, insistió Yanina Latorre.