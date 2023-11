La historia de amor de Mariana Brey con un lechero

En un momento de confesiones inesperadas, Mariana Brey recordó su historia de amor con un lechero, de quien estuvo perdidamente enamorada cuando apenas tenía 12 años. Claro, todo fue un amor platónico, pero todavía lo recuerda.



“Esto no es algo que uno pueda controlar. Esto pasó cuando yo era chica. En realidad, me enamoré del camionero que venía a mi casa a traer la leche. Pero yo era chiquita”, contó en Argenzuela.

Mariana Brey habló del lechero del que estuvo enamorada.



“Me enamoré del que traía la leche. ¡Es puro título!”, acotó Jorge Rial, el conductor del programa. “Bueno, sí, me enamoré del lechero. ¡Es verdad, yo era chiquita! Fue ese primer amor platónico. Obviamente no pasó nada”, expresó Mariana Brey.



Luego, Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y en el que ella es panelista, Mariana Brey siguió hablando de esta curiosa situación, en la que contó con la complicidad de su madre.



“Hace unos cuatro o cinco años lo reencontré, después de mucho tiempo. Él ya lo sabía porque yo ya se lo había confesado. Pero jamás pasó nada. Yo tenía 12 años. Pero sí me acuerdo que volvía muy rápido del colegio para cruzármelo, porque era el horario en el que iba él. Donde sea que esté, le mando un beso”, contó la periodista.

Mariana Brey contó que estuvo enamorada de un lechero.



Asimismo, se refirió al reencuentro que tuvieron hace un tiempo. “Nosotros nos volvimos a encontrar porque él después me escribió por Instagram porque tenía un local de ropa en Palermo y me ofreció ir a verlo. Por supuesto que mi papá no sabía, porque me mataba, en cambio mamá era más cómplice. En ese momento era muy parecido al Pájaro Caniggia”, agregó Mariana Brey.



“Porque mi papá era lechero. Era el lechero de zona sur. Primero fue de tambo, con carro, mie abuelos también. Después, obviamente, en mi época no había leche suelta, pero mi papá siguió laburando de lo mismo. Y él era el distribuidor de todo lo que era zona sur”, concluyó.