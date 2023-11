En qué andan las ex parejas de Ricardo Fort

Ricardo Fort murió el 25 de noviembre de 2013 y en su recorrido por estaTierra dejó mucho más que videos virales, frases icónicas y los looks más espectaculares, porque el empresario chocolatero tuvo muchos amores y relaciones, arregladas y también genuinas.

Una de las primeras novias con las que Fort apareció cuando su nombre empezó a hacerse fuerte bajo el ala de ShowMatch fue el de Violeta Lo Re. Eran otros tiempos y el empresario chocolatero no se animaba a vivir libremente su orientación sexual. En ese contexto, Violeta entró en la cancha para acompañarlo en eventos, viajes y presentaciones.

Victoria Lo Re fue la primera supuesta novia del mediático.

Ella aparece en el bizarro reality show que Fort hizo de su vida y siempre lo definió como una persona muy generosa. “En 2009 nos fuimos a Europa para hacer los realities, a mí se me dijo que iba a ser una compañera de él. Yo lo pensé como una oportunidad. Yo no cobraba un sueldo, teníamos como una convivencia de amigos”, aseguró la morocha, que desde 2018 maneja un criadero de gallinas ponedoras.

Quienes guardan un gran recuerdo del papá de Marta y Felipe son María Fernanda Callejón y Virginia Gallardo. La actriz reveló hace un tiempo que tuvo un encuentro “de amor” con el empresario. “Estaba tremendamente enfocado en tener una familia y sabía que acá no se podía subrogar un vientre, entonces me lo propuso. Un día me empezó a chapar y tuvimos sexo”, confesó.

Virginia Gallardo y Fort estuvieron juntos muchos años.

Para la panelista de Socios del espectáculo, Fort fue una persona clave. "Fue alguien importante en mi vida en todo sentido. Siempre que hablo me doy cuenta que no sané, no fui ni al velorio, imagínate, pero lo soñé esa noche”, contó Gallardo, que estuvo varios años a su lado.

Otra de las mujeres que quedaron en la órbita del Comandante fue Érika Mitdank, quien quedó seleccionada para acompañarlo en el Bailando tras un casting y le cambiaron el look para “adecuarla” a su estilo de vida. Pero ella no terminó bien, de hecho, llevó a juicio a la productora que filmó la serie sobre Fort.

Rodrigo Díaz fue el último novio que se le conoció a Ricardo Fort.

Las parejas de Ricardo Fort tras sincerarse sobre su orientación sexual

Luego de esta serie de parejas, Ricardo Fort se sinceró sobre su orientación sexual y apareció Rodrigo Díaz, su último novio, con quien protagonizó escenas escandalosas de peleas y demás situaciones de ribetes épicos. Actualmente, Díaz está de novio con una maestra jardinera de Tandil y estudia Nutrición.

Sin dudas, la persona que caló hondo en el corazón y la vida de Fort fue Gustavo Martínez, a quien el empresario le confió la tutela de sus hijos mellizos, a pesar de que ya no eran pareja. Gustavo cuidó a Marta y Felipe durante toda su vida, que decidió terminar en febrero de 2022, a días del cumpleaños de 18 de los chicos, arrojándose desde el balcón del edificio donde vivían.