Soledad Pastorutti reveló qué haría si ganara un millón de dólares

Se sabe: Soledad Pastorutti es una mujer de gustos sencillos que no hace un culto ni de la ostentación ni de la ropa cara o de cualquier tipo de lujo. Pero, como cualquier mortal, los ojitos le brillan al imaginar qué haría si, de repente, contara con una fortuna para dilapidar en lo que más le gusta.

Ese fue el juego que le propuso el Pollo Álvarez a la Sole, al entrevistarla para el ciclo Casino Resort del diario Infobae. “¿Qué hacés con un millón de dólares hoy?”, disparó el conductor de El Trece a Soledad Pastorutti, que no dudó un segundo en responder: “Me gusta mucho viajar. Viajaría”.

¿Cuál es el destino que elegiría? Italia, un país que en 2022 visitó con su marido, Jeremías Audoglio y sus hijas Antonia y Regina. Sin embargo, la artista santafesina dejó en claro que, de ganar ese gran monto en moneda extranjera, seguiría viajando a su estilo low cost y bajo perfil.

“¡Es un montón! ¡Ni en pedo viajaría en primera clase!”, aseguró Soledad Pastorutti cuando el conductor le advirtió el monto que tendría que separar para volar con las comodidades de los millonarios, un beneficio que dijo usar sólo cuando tiene tiempos muy ajustados para sus shows y tiene que llegar “descansada y demás”.

La Sole junto a su marido, Jeremías Audoglio, en Roma, donde le gustaría volver. Instagram Soledad Pastorutti.

“Pero si no, no tengo problema. A mí me gusta eso, yo soy muy simple. A la gente le cuesta creer, pero yo soy muy simple”, insistió la ex jurado de La Voz Argentina. En ese sentido, aclaró que no tiene marcas fetiche ni le gustan los accesorios caros.

“¿Te gusta la marca?”, indagó el Pollo, y ella señaló: “No tanto. Si tengo una cartera de marca es porque me la regalaron. No me la compro, no me parece. Es más: no uso cartera”.

Soledad gastaría un millón de dólares en viajar por el mundo. Instagram Soledad Pastorutti.

La Sole contó por qué nunca quiso vivir en Buenos Aires

A mediados de 2023, La Sole visitó el programa de Matías Martin, en Urbana Play, y charló largo y tendido de diversos tópicos, con su verborragia característica. En ese diálogo, la ex jurado de La Voz se refirió a los argumentos que pesan a favor para seguir en su pueblo, Arequito, donde nació.

Pastorutti se expresó con total honestidad y narró los factores que inciden en su decisión: “El pueblo te da tiempo, te da calidad de vida. Allá bajo diez mil cambios; encima vivo fuera del pueblo, o sea tengo patitos, gansitos”.