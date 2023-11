Por qué Nicole Neumann decidió no invitar a Carmen Barbieri a su casamiento

El próximo 8 de diciembre, Nicole Neumann le pondrá formalidad a su amor con Manu Urcera y se casarán. En ese marco, se generó una nueva polémica en las últimas horas: Carmen Barbieri, compañera de Los 8 Escalones, no está invitada.



Esto es llamativo dado que la conductora de Mañanísima siempre se mostró a favor de la modelo en cada conflictivo que tuvo en el último tiempo, incluso aseguró que es “una gran madre”, en medio de la pelea con su hija Indiana Cubero.

Nicole Neumann no invitó a Carmen Barbieri a su casamiento.



Alguien que sí está invitado de Los 8 Escalones es Guido Kaczka, el conductor del exitoso ciclo de Canal 13. Esta circunstancia hace aún más sorpresiva la decisión de Nicole Neumann de no invitar a Carmen Barbieri.



Según informó La Pavada, del Diario Crónica, Nicole Neumann y Manu Urcera se vieron obligados a reducir considerablemente la cantidad de comensales del festejo de casamiento del próximo 8 de diciembre.



La boda de la modelo y el piloto no deja de generar polémicas, dado que, en un principio, la pareja tuvo que enfrentarse al descontento de la familia de él, que no estaría del todo feliz con la relación.

Nicole Neumann y Carmen Barbieri.



Asimismo, durante varios meses se especuló con la posible ausencia de Indiana Cubero en el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera, a raíz del conflicto familiar que no parece tener resolución cercana.



Sin embargo, el festejo de los 15 años de Indiana, que compartió el día en buena parte con su madre, hace suponer que la fecha especial estará por encima de cualquier diferencia que tengan en este momento de sus vidas.