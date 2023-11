Luciano Cáceres contó cómo celebrará sus 15 años su hija Amelia

Luciano Cáceres estuvo como invitado en la mesa de Juana Viale, en su regreso a la pantalla de Canal 13, y allí habló no sólo de su relación con Belén Riva Roy, sino también de su hija Amelia, quien acaba de cumplir 14 años.



El actor se mostró muy feliz con su actualidad personal y muy orgulloso con el momento de su hija, quien ya está preparando lo que será el próximo año su festejo de 15 años, que la encontrará con sus padres separados.

Luciano Cáceres y su hija Amelia.



“Amelia cumplió 14 el 6 de octubre y ahora ya estamos preparando la fiesta de 15”, comentó Luciano Cáceres en la mesa de Juana Viale, en su vuelta a la televisión. Allí, el actor continuó hablando de su hija.



“Ahora está grabando una serie, estudia en una escuela pública de artes, hace danzas. Está bailando mucho folklore. Es muy musical”, describió Luciano Cáceres, quien se mostró muy orgulloso en todo momento.



Asimismo, se dispuso a hablar de otra faceta personal de su hija Amelia. “Es seguidora de todas las causas nobles. Fue candidata a presidenta del centro de estudiantes, con 13 años. Es muy power”, contó el actor.

Amelia, la hija de Luciano Cáceres.



Hace unas semanas, Luciano Cáceres ya había hablado de su hija y reveló cómo era su diálogo en todo lo referido a la sexualidad. “Me cuenta todo. La tiene clara y es muy abierta en sus pensamientos. Una vez me dijo: ‘Mirá, papá, yo no sé si quiero tener hijos, si me voy a casar y ya te digo que no sé si me voy a enamorar de un hombre o una mujer”, contó.



“Yo estoy muy presente. No soy guardabosques. Soy cero celos, pero sí quiero estar al tanto. Tengo una hija espectacular. A mí me entusiasma que ella se relaciona, que sume experiencias. Dejamos que transmita con libertad su momento, sus vínculos y hacer su propia historia”, agregó.